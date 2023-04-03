Губернатор Калужской области в Минске: мы привезли большую бизнес-миссию и договорились расширять возможности

Новости Беларуси. Кооперация между Беларусью и Россией сейчас востребована как никогда. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором Калужской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В регионе нашими специалистами построены школы, детские сады и даже целые жилые кварталы. Еще одно направление для сотрудничества – АПК. С одной стороны, в Калужской области аграрный сектор в приоритете, с другой – Беларусь входит в число мировых лидеров по экспорту мясо-молочных продуктов. Ко всему и перерабатывающая отрасль в стране постоянно модернизируется. Этот факт особенно подчеркнул глава государства.

Владислав Шапша, губернатор Калужской области России:

Мы привезли большую бизнес-миссию, более 20 предпринимателей, у которых уже есть серьезные связи и те, которые планируют их обсудить в ходе визита, не только в промышленности, но и в сфере животноводства. Мы договорились расширять наши возможности в строительстве товарно-молочных предприятий, ферм. Думаю, что мы в ближайшем будущем увидим результаты нашей сегодняшней встречи. И в Калужской области, надеюсь, появится такое предприятие, с племенным ядром из Беларуси.

Стоит сказать, что в составе российской делегации не только представители деловых кругов. В Минск из Калуги прилетела труппа драмтеатра: артисты в белорусской столице представят зрителям спектакль. А завтра юниоры Беларуси и Калуги скрестят клюшки в хоккейном матче.