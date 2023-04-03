Белорусские вузы в 2023-м примут более 50 тысяч студентов

Новости Беларуси. Белорусские вузы в 2023 году готовы принять более 50 тысяч студентов. На бюджетные места смогут претендовать 28 тысяч абитуриентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Традиционно вступительная кампания стартует в мае – с регистрации на централизованное тестирование. Планируется, что в этом году его начнут сдавать с 14 июня.

Дополнениями к ЦТ останутся внутренние вступительные испытания, которые нужно пройти на специальности творческого и спортивного профиля. А вот автоматом в высшие учебные заведения зачислят победителей университетских олимпиад. Из новшеств – в БГУ откроют специальность «государственный аудит», а в сельскохозяйственной академии – «строительство зданий и сооружений». Также впервые начнут готовить специалистов в области биотехнологий и кибербезопасности.

Сергей Пищов, начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси:

Все специальности, на которые в настоящее время осуществляется прием, они тоже проходят постоянную модернизацию, включение соответствующих дисциплин с учетом тех процессов, которые проходят в реальном секторе экономики либо на тех предприятиях, куда будут приходить выпускники указанных специальностей. Увеличивается количество практических занятий и производственных практик. То есть студенты сегодня значительный объем обучения проходят непосредственно на тех местах, где через какое-то время будут осуществлять свою профессиональную деятельность.