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«Вы смертники». Почему план террористов с захватом объекта в Беларуси обречён?

27 декабря 2022 15:40
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Новости Беларуси. В рамках учений силового блока была инсценирована ситуация, когда незаконные вооруженные формирования захватывают населенный пункт и ряд административных объектов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. На итоговом совещании Президент подчеркнул, что внутри страны организовать такую акцию невозможно и что более вероятен переход границы вооруженными группами в приграничных районах.

О том, что такое контртеррористическая операция и почему сегодня отрабатывается этот сценарий, расскажет Андрей Лазуткин.

«Вы смертники». Почему план террористов с захватом объекта в Беларуси обречён?-1

Андрей Лазуткин, политолог:
Казалось бы, кому надо захватывать школу в райцентре, когда рядом идут боевые действия с танками и самолетами? На что это влияет? Но именно так происходило на Северном Кавказе. Надо исходить из того, что как бы ни закончилась операция в Украине, следующие лет 10 по нашей южной границе будет проходить очаг нестабильности. Как действовали банды во время первой Чеченской войны? Когда федеральные войска обеспечили контроль городов и подавили регулярные формирования в Чечне, они начали делать вылазки в другие республики. То же самое может быть и у нас, и в России, смотря что будет происходить в зоне СВО.

«Вы смертники». Почему план террористов с захватом объекта в Беларуси обречён?-4

Например, для чего был теракт в Буденновске? Тогда боевики перешли границу, взяли больше тысячи заложников в райцентре, собрали их в одном здании, в больнице, и прикрывались как живым щитом. А дальше Басаев потребовал прекращения всех боевых действий в Чечне. Независимо от хода переговоров, всегда готовится штурм. Но когда у вас тысяча заложников в окнах, понятно, что будут жертвы. И тогда на первом этапе переговоров привлекли младшего брата Басаева и отправили его переговорщиком.

«Вы смертники». Почему план террористов с захватом объекта в Беларуси обречён?-7

Я с ним лично беседовал. И говорю: давай. Он пошел, в больницу сходил, свои условия снова передал. Значит: немедленный вывод войск, прямые переговоры Ельцин – Дудаев, признание независимости Ичкерии. Совершенно невыполнимые требования, прошу прощения, это и козе понятно. Я говорю: не пройдет номер, давай искать компромисс. Возвращается ко мне уже растрепанный весь и говорит: Сергей Вадимович, я больше не пойду, меня убьют. Я говорю: ну хорошо, давай, что бы ты сделал на моем месте? Я ему задаю вопрос. Он говорит: всю семью привести, всю нашу, родных, двоюродных – всю. Человек 20. Поставить перед больницей и по одному стрелять. Может быть, на пятом отпустят. Я говорю: идиот, ты же понимаешь, что мы этого никогда не сделаем? Ну тогда вы ничего и не сделаете, вы психологию нашу не знаете. Вот ответ. Всем переговорщикам и умникам, которые сегодня рассказывают, что бы они могли сделать.

«Вы смертники». Почему план террористов с захватом объекта в Беларуси обречён?-10

Андрей Лазуткин:
Вот как ведутся переговоры с террористами. Это не светская беседа, где кого-то в чем-то можно убедить. Приходится стрелять. Но тогда через голову Степашина все условия террористов приняли, Черномырдин позвонил по телефону Басаеву, и им дали уйти на автобусах. Потом силовой блок ушел в отставку, в Грозном начались мирные переговоры, и конфликт заморозили примерно на год. Но к чему это привело? Оказалось, что террор – самый эффективный метод давления на российское руководство.

«Вы смертники». Почему план террористов с захватом объекта в Беларуси обречён?-13

И следующие 10 лет боевики занимались именно организаций терактов. Потом были взрывы самолетов, Норд-Ост, Беслан. Все это результат того, что с террористами начали вести переговоры. Это уже потом Путин заявил, что будем мочить в сортирах, а до этого линия колебалась. Конечно, и сама власть была менее прочной. После штурма Грозного никто не хотел брать на себя ответственность за смерти солдат, все искали другие пути. Кстати, это видно и по нынешним боевым действиям, Путин хорошо помнит Северный Кавказ и не хочет крови. Вот последний комментарий по СВО.

«Вы смертники». Почему план террористов с захватом объекта в Беларуси обречён?-16

Владимир Путин, президент России:
А что касается того, что и как происходит, я уже много раз говорил: интенсификация боевых действий ведет к неоправданным потерям. Курочка по зернышку клюет.

«Вы смертники». Почему план террористов с захватом объекта в Беларуси обречён?-19

Андрей Лазуткин:
А почему это спрашивают? Потому что многие помнят, как пассивно вела себя Россия, например, в Югославии. Так вот Чечня – это был, по сути, нож у горла: если Ельцин правильно себя вел, то поддержку боевиков уменьшали, и Запад получал, что хотел, на внешней арене. Не помогайте сербам, а то у вас будут проблемы на Кавказе. Вот из Украины хотели сделать такой же инструмент для контроля России. Только тогда ценой вопроса была Югославия, потом Ирак, а сегодня, например, отношения России с Китаем. То есть регулируя поддержку Украины, можно тем самым давить на Россию. Точно так же, как это было на Северном Кавказе.

«Вы смертники». Почему план террористов с захватом объекта в Беларуси обречён?-22

Но боевики ведь тоже не дураки. Когда поддержка Запада по договорнякам слабела, они проводили новые теракты и требовали к себе внимания хозяев. И несмотря на то что объекты менялись, требования всегда были одни и те же – вывод войск из Чечни и признание независимости. Но у американцев был выбор, с кем работать: если кто-то выходил из-под контроля, они начинали работать с другой группой боевиков. А в целом для США все это было очень удобно – готовилась война против Ирака, и общественное мнение в мире надо было заранее настраивать против ислама. Все мусульмане террористы, и Хусейн такой же, а там у него еще оружие массового поражения. Ну а с точки зрения террористов, главное – это пиар-составляющая. Надо заранее создавать романтический образ вокруг своих действий.

«Вы смертники». Почему план террористов с захватом объекта в Беларуси обречён?-25

Андрей Лазуткин:
Например, вот есть какой-то белорусский батальон «Террор» (кстати, интересное название – зачем оно?), и он делает что-то хорошее в Украине, и то же самое будет делать здесь. Поэтому их подсвечивают, хотя это условно 20 человек в составе ВСУ, которые там ничего не решают. Но вот эта медийная составляющая вызывает много вопросов. Для чего она нужна? Только собирать деньги? Или для чего-то еще? Но главное, не надо думать, что террористы берутся из ниоткуда. Их нельзя обучить за год из обычных мальчиков и девочек, которых собирали по объявлению. И даже кадровые военные для этого не подходят.

«Вы смертники». Почему план террористов с захватом объекта в Беларуси обречён?-28

Кто знает историю Басаева, он профессиональный террорист, захватывал самолеты еще при советской власти. Кстати, у него был так называемый батальон Абхазии, который в 1992 году кровищи напускал во время войны с Грузией. И Ардзинба покойный вручил ему «Золотую Звезду» героя Абхазии. И кое-кто, видимо, из наших товарищей с ним работал тогда. Но не ФСБ и не ФСК.

«Вы смертники». Почему план террористов с захватом объекта в Беларуси обречён?-31

Андрей Лазуткин:
Таких людей единицы, и они могут быть только у Украины, с опытом в спецподразделениях, или у наших западных друзей. Но за 30 лет русские тоже многому научились. Сегодня они просто подгоняют танк, предлагают сдаться, а потом складывают дом. Незачем рисковать жизнями сотрудников, и переговоров с террористами никто больше не ведет. Поэтому тем, кто сегодня планирует какие-то действия по Беларуси, надо понимать, что, первое, ни у каких ваших вооруженных формирований не будет здесь поддержки, особенно если вы возьмете заложников. Второе, не будет никаких переговоров. Все организации, которые остались в публичном поле после 2020 года, все они выступают за смену власти силовым путем. Это называется интервенция. И в вас будут стрелять на поражение, а не вести с вами телефонные разговоры, как с Басаевым. Переговоры могут быть только с другим государством, но ни Польша, ни Украина открыто на вторжение в Беларусь не пойдут.

Если помните, были учения «Запад». Тогда тоже отрабатывали вариант, когда не на южной, а на западной границе появляются незаконные вооруженные формирования, которые потом уничтожают. А заканчивались учения ударом стратегической авиации по Варшаве.

«Вы смертники». Почему план террористов с захватом объекта в Беларуси обречён?-34

То есть на открытую поддержку интервенции никто не пойдет. Поляки или украинцы скажут: да, вот на нашей территории были какие-то группы, они не в составе ВСУ, где они взяли оружие, мы тоже не знаем. И если все эти группы положат в землю, хозяева умоют руки. Никто не будет вас вытаскивать, как вытаскивали «Азов» из Мариуполя. Вы смертники. И такова судьба террористов.

А с вами был Андрей Лазуткин, и выпуск «Занимательной политологии».

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# Авторская журналистика на СТВ # общество # Андрей Лазуткин # Виктор Черномырдин # Владислав Ардзинба # Шамиль Басаев # Саддам Хусейн # Владимир Путин # Сергей Степашин # Джохар Дудаев # Борис Ельцин # Фотофакт

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