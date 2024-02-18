Несмотря на мнение Ватикана – Католическая церковь Беларуси выступила против благословения однополых браков

Католическая церковь Беларуси высказалась против благословения однополых браков, несмотря на то, что Ватикан разрешил это делать, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

На сайте конфедерации появилось соответствующее сообщение, где говорится, что Белорусская католическая церковь не будет реализовывать декларацию, предложенную Ватиканом. Согласно разъяснению Дикастерии доктрины веры, которую опубликовали в прошлом декабре, допускается возможность благословения пар, которые живут в нерегулярном союзе и однополых пар. Но единственным супружеским союзом, который признает Католическая церковь Беларуси, по-прежнему является союз мужчины и женщины.

Ксендз Юрий Санько, пресс-секретарь Конференции католических епископов в Беларуси:

Документ, который был выдан Дикастерией в декабре, не меняет учения церкви. Для костела остается единственной важной семьей, как структуры, организма – это семья, которая состоит из мужчины и женщины. И только таким семья можно уделять шлюб, то есть давать благословение. Также было подчеркнуто, что костел католический в Беларуси, который соблюдает традиции, живет традициями народа, поддерживает эти традиции, никогда не допустит того, чтобы вводить людей в заблуждение возможностью благословения так называемых несакраментальных союзов.

Традиционные ценности – в нашей основе. Даже в Конституцию это внесли. А что касается тех, кто придерживается другого взгляда на мир, это как раз та ситуация, когда Бог им судья.