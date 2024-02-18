Президент поручил встряхнуть вузы! Какие проблемы предстоит решить в области высшего образования?

На неделе во Дворце Независимости прошло совещание, где говорили о качестве высшего образования. Президент поставил задачу – встряхнуть вузы и очертил конкретные вопросы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Как их решить и где корень проблем, пыталась разобраться Кристина Протосовицкая.

Брестский технический университет – это свои отраслевые лаборатории, десятки соглашений с локальными предприятиями: они вкладываются в инфраструктуру, размещают заказы на разработки, а взамен получают готовые кадры. Когда важна не корка, не сама «вышка», а карьерные перспективы. Адриан Заречный видит их в искусственном интеллекте и уже сейчас работает над собственными проектами: например, развивает технологии для точного земледелия. За такими практиками предприятия Брестской области готовы выстраиваться в очередь, но с первым местом работы Адриан уже определился.