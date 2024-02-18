Президент поручил встряхнуть вузы! Какие проблемы предстоит решить в области высшего образования?
На неделе во Дворце Независимости прошло совещание, где говорили о качестве высшего образования. Президент поставил задачу – встряхнуть вузы и очертил конкретные вопросы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Как их решить и где корень проблем, пыталась разобраться Кристина Протосовицкая.
Брестский технический университет – это свои отраслевые лаборатории, десятки соглашений с локальными предприятиями: они вкладываются в инфраструктуру, размещают заказы на разработки, а взамен получают готовые кадры.
Когда важна не корка, не сама «вышка», а карьерные перспективы. Адриан Заречный видит их в искусственном интеллекте и уже сейчас работает над собственными проектами: например, развивает технологии для точного земледелия. За такими практиками предприятия Брестской области готовы выстраиваться в очередь, но с первым местом работы Адриан уже определился.
Адриан Заречный, студент Брестского государственного технического университета:
У нас открывается центр компетенций в этом году, и мои мысли – остаться работать в этом центре. К нам приходят заказчики различных уровней и просят реализовать ту или иную задачу, которая им нужна.
И университет, и государство тратит на подготовку каждого специалиста немалые средства. По сути, вкладывается даже в образование платников. Оттого и требования Президента, чтобы высшая школа приносила эффект и пользу в первую очередь для экономики.
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Но несмотря на эти объективные и, кажется, очевидные требования Президента, университетский конвейер продолжает штамповать некоторых специалистов без оглядки на рынок труда – так сказать, по традиции. Например, возьмем контрольные цифры приема юристов (говорят сами за себя): платный набор в несколько раз превышает бюджетный. И это только государственные университеты, не считая частных. А в сумме это сотни специалистов ежегодно. Но ждут ли их работодатели?
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