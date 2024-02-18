Белорусы пришли поклониться частице Пояса Пресвятой Богородицы. Почему это важно и чем недовольна оппозиция?

Враг внушает нам, что белорусы забитые, животные, свиньи, что они не могут смотреть на небо. Это подлое вранье! Ложь! И эту ложь опровергают тысячи и тысячи людей, которые на этой неделе пришли поклониться частице Пояса Пресвятой Богородицы. Главного героя в сегодняшней программе нет. Мы – главный герой – православный народ Белой Руси. Стоят более 3-х часов. Почему белорусам важно поклониться святыне?

Григорий Азаренок, СТВ:

Сколько простояли в очереди?

– Уже третий час и как бы хорошо.

– Не устали?

– Нет!

Просто духовно как-то себя вознаградить, преклониться к этому поясу и попросить, конечно, сразу прощение у Бога и всех благ для близких и родных.

Григорий Азаренок:

Почему для вас важно постоять больше двух часов в нетеплую погоду?

– Важно – вера!

Великая святыня, как же не прийти!

– Сколько простояли уже?

– 3 часа где-то.

– Не устали?

– Нет, бодрость чувствуем! Слава Богу!

– Почему важно к святыне прийти?

– Как же к святыне… Это же святыня, как же не приходить! Это обязательно надо приходить. Чем примечательна частица Пояса Пресвятой Богородицы? Рассказал политолог

Алексей Дзермант, политолог:

Что такое эта святыня? Согласно преданию, Пресвятая Богородица соткала этот пояс из верблюжьей шерсти и перед кончиной передала апостолу Фоме. Этот пояс где-то блуждал, и был найден. Он наделяется чудотворными свойствами и он был передан в Русскую православную церковь из Афонского монастыря, святой горы Афон в Санкт-Петербург, в Казанский собор, где находится частичка этого пояса с 2011 года. И наша церковная общность, естественно, мы вместе с Русской православной церковью. Поэтому частичку передали и в Минск. И при этом согласно преданиям, убеждениям, народным христианским представлениям. Пояс помогает в том числе при родах, рождении, то есть идея жизни в нем заложена. Потому что и Богородица родила Богочеловека, и помогает вот эта ее вещь, созданная ее руками, руками матери и человека, и Бога одновременно, нам, смертным, грешным людям. И вот почему вот это происходит – такие очереди. Ведь это же нельзя сказать, что согнали или даже… Григорий Азаренок:

По 3 часа люди стоят! Алексей Дзермант:

Даже самый какой-нибудь уважаемый церковный представитель, даже если бы призвал, такого бы не было. То есть в народе живет вера. Вера во что? В жизнь!

«Режим держится на глубинном православном народе» Григорий Азаренок:

Да, режим держится на глубинном православном народе, который вы презираете, который, поверьте мне, сам по себе народ добрый, который презирает вас взаимно, который вы вот так вот приучаете к страданиям. Это они еще в эфире вежливые, а вот что пишут их сторонники в Telegram, когда они выкладывают эти фотографии.