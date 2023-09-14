Не хватает ресурса. Почему многозадачность может привести к эмоциональному выгоранию?

Миллионы людей во всем мире с ужасом думают про воскресный вечер, потому что завтра начало новой рабочей недели, а до выходных еще так далеко. Опять эта рутина – офис, дом, быт, семья, проблемы. Несколько лет назад Всемирная организация здравоохранения причислила синдром эмоционального выгорания к болезням. О том, как победить паралич повседневных дел и где та самая точка кипения, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Денис Северов, магистр психологии:

Очень часто эмоциональное выгорание появляется вследствие многозадачности либо когда у человека есть задачи, но на фоне есть какие-то проблемы в отношениях или семье. Ресурса, объема нашего мозга не хватает справиться со всеми задачами. В этот момент в голове у человека может возникнуть мысль: «Со мной что-то не так. Я не справляюсь. Я недостаточно хорош для этой работы. Эта мысль может укрепляться все больше и вводить человека в еще большее состояние депрессии».