Григорию Азарёнку вновь пришлось примерить бронежилет. Куда он отправился?

Григорий Азаренок, СТВ:

Хочу поделиться, был в командировке. Вновь пришлось примерить бронежилет, но не на Донбассе, а у нас на границе, гомельский погранотряд. Там есть вывеска «Украина». Недействующий уже давно погранотряд в плане его прямой функции – пропуска людей. Только Duty Free – и 24 февраля, забавно. Буржуям полезно иногда такие вещи претерпевать. Там зубья дракона, знаменитый памятник «Три сестры» – памятник дружбы трем славянским народам, который Беларусь взяла на свое содержание, ни Россия, ни Украина не хотели его содержать, он зарастал бурьяном. И Беларусь с 2016 года его отреставрировала по распоряжению Президента. Там каждый год раньше проходили фестивали, а сейчас слева – Россия, справа – Украина, там постоянно идет артиллерийская перестрелка, даже стрелковая перестрелка постоянно. Погранотряд – там очень серьезное бетонное укрепление, ощущаешь, какую службу несут наши бойцы, пограничники. Полностью все по броне, очень жестко, укрытие, несколько рядов укрепления – очень все серьезно. В гомельском пограничном отряде есть флот катерный небольшой, с начальником отряда пообщались об обстановке, на каждой заставе фотографии Президента, даже свое хозяйство, они в автономку полную шли. Какие мысли по этому поводу?

Алексей Дзермант, политолог:

Даже сложно представить, какое напряжение есть на границе, в каких условиях наши солдаты несут службу.

Григорий Азаренок:

Солдаты-срочники, уже есть выпуск, они уже год отслужили по полной боевой обстановке, то есть не знали, что такое служба не по боевой. Целый призыв отслужил по полной боевой, сейчас второй уже так служит. Это серьезно.