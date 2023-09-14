«Гордость, что ты сын такой женщины». Как одна белоруска воспитывает целый состав милиции

Светлана Русак, старший инспектор по особым поручениям отдела идеологической работы УВД Гомельского облисполкома:

Я, как все девочки, мечтала стать врачом. Получив медицинское образование, более 10 лет отработала в здравоохранении. И, честно говоря, никогда не думала, что буду работать в правоохранительной сфере. Все решил случай. Однажды, прогуливаясь по своему родному городу с коляской, находясь в декретном отпуске, я встретила знакомого, который узнал, что я получила высшее юридическое образование, и спросил: не хочу ли я поработать в милиции? Ну, я так и подумала: почему бы и нет? И вот я сейчас прохожу службу в отделе идеологической работы УВД Гомельского облисполкома.

Работа моя интересная, я ее люблю. Моя работа связана с воспитанием личного состава. Мы проводим очень много различных мероприятий. Это и духовно-нравственные мероприятия, и направление социокультурной деятельности. Но основное мое направление – это информационно-пропагандистская деятельность. Сегодня информация, должна сказать, выступает ключевым аспектом в любой сфере. Но самое важное – нужно верить, с чем ты пришел, какую информацию ты доводишь. Ты должен этим жить и ты должен осознанно сам поступать так, как ты требуешь от сотрудников.

Андрей Серафимович, заместитель начальника УВД Гомельского облисполкома:

Светлана Александровна всегда у нас впереди, какие бы ни были мероприятия. Она смело берется за выполнение поставленной задачи. Она уверенно идет на трибуну, к микрофону, всегда находит креативные решения, способ решения задач. Подключает необходимых сотрудников, общественные организации, хорошо контактирует с руководством идеологии города, области. И немаловажным фактором является то, что каждое такое мероприятие также популяризируется через СМИ.

Светлана Русак:

Неотъемлемым для себя и в своей работе, и в жизни я считаю формирование успешного человека с активной гражданской позицией. Мы должны для этого тесно работать с молодежью, потому что молодежь – это наше будущее. И молодежь нужно воспитывать, конечно, на исторических моментах, посещая памятные места. Кроме того что рассказывать, они должны сами осознавать необходимость свою быть причастным сегодня к своей стране, любить свою страну. Как сказал Алексей Толстой, патриотизм – это не только неотъемлемая любовь к Родине, это неотъемлемое переживание ее как счастливых, так и несчастных дней. Приходя на службу в органы внутренних дел, мне всегда хотелось все-таки оставаться такой, как я и была, – доброй, женственной, дарить любовь людям. Так сказать, чтобы профессиональная деформация меня не коснулась, чтобы каждая женщина могла реализоваться как женщина.

Светлана Русак:

Хочу с самой лучшей стороны отметить создание Союза женщин в системе Министерства внутренних дел. В нашем управлении Союз женщин существует немногим более, чем два года. Но за этот непродолжительный период времени он объединил более 800 женщин-единомышленниц. Они схожи по духу, по своим целям, убеждениям и подхватывают самые востребованные инициативы. Союзом женщин за этот период проведено так много мероприятий, что я их все не смогу перечислить. Самый яркий пример и проект – это конкурс художественно-декоративного творчества «Василек – родной земли цветок». Этот конкурс позволил женщинам вложить в свои работы душу, показать действительно любовь к государственным символам, любовь к своей Родине. Участие принимали не только сотрудницы – члены их семьей, принимали участие детки.

Но самое приятное, когда мы проводим эти конкурсы, мы работы потом передаем в больницы, детские дома. Кроме этого, после создания Союза женщин у меня возникла потребность объединить все наши общественные формирования в УВД в органах внутренних дел. Это и профсоюзную организацию, ветеранскую организацию, конечно же, Союз женщин, ну, и наш офицерский корпус.

Борис Толкачев, председатель Гомельской областной ветеранской организации ОВД:

Светлана Александровна Русак возглавляет женсовет. Она порядочный, ответственный человек, переживает за порученный участок работы. Мы постоянно с ней посещаем ветеранов наших, инвалидов. С ней приятно общаться, приятно вести повседневную работу в данном направлении.

Светлана Русак:

Я должна отметить, что каждый сотрудник чувствует ответственность не только за себя, за свою семью, за коллектив, за своих коллег, а он чувствует ответственность за всю страну, за каждого гражданина этой страны. А женщина, надев форму сотрудника органов внутренних дел, чувствует эту ответственность в десятикратном, а то и большем размере. И, как отмечал наш Президент, сегодня женщина может реализоваться и как профессионал, и как женщина.

Мой сын студент, и для меня было всегда важно, чтобы он вырос настоящим человеком, патриотом своей страны. Но я отмечу, что патриотизм – это не только любовь к Родине, это возможность помогать близким, в нашей ситуации – соседям, любому человеку, который к тебе обратился за помощью, пожилым людям. Это участие его в тех же самых мероприятиях, когда мы сажаем деревья, например. То есть он вкладывает свой личный посильный вклад и тоже позволяет и помогает делать нашу страну лучше. Вместе с сыном мы любим ездить на рыбалку, не чужды обычные человеческие проведения вместе выходных. И здесь очень много у нас сложившихся традиций. По воскресеньям (это еще с моего детства) всегда должны быть блинчики – неважно, какие.

Светлана Русак:

Я люблю печь разные пироги. Много рецептов мне передала моя бабушка. И с теплотой, когда ее нет, когда я готовлю эти блюда, конечно, я вспоминаю свое детство, потому что я очень много времени провела с ней. Своего сына я воспитывала не словом, а делом. И всегда для меня главное – это был личный пример. Глядя на меня, он вместе со мной проходил службу, имел определенные взгляды на важные жизненные моменты, довольно-таки правильные. И сегодня эти правильные приоритеты он расставляет уже в своем совершеннолетнем возрасте. И для меня тоже становится и опорой, и поддержкой.

Владислав Русак:

Даже когда подходят люди просто поздороваться, говорят приятные вещи маме, самому становится приятно, что у тебя такая мама. Гордость, что ты сын такой женщины.