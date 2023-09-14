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«Гордость, что ты сын такой женщины». Как одна белоруска воспитывает целый состав милиции

14 сентября 2023 17:41
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Светлана Русак, старший инспектор по особым поручениям отдела идеологической работы УВД Гомельского облисполкома:
Я, как все девочки, мечтала стать врачом. Получив медицинское образование, более 10 лет отработала в здравоохранении. И, честно говоря, никогда не думала, что буду работать в правоохранительной сфере.

Все решил случай. Однажды, прогуливаясь по своему родному городу с коляской, находясь в декретном отпуске, я встретила знакомого, который узнал, что я получила высшее юридическое образование, и спросил: не хочу ли я поработать в милиции? Ну, я так и подумала: почему бы и нет? И вот я сейчас прохожу службу в отделе идеологической работы УВД Гомельского облисполкома.

«Гордость, что ты сын такой женщины». Как одна белоруска воспитывает целый состав милиции-1

Работа моя интересная, я ее люблю. Моя работа связана с воспитанием личного состава. Мы проводим очень много различных мероприятий. Это и духовно-нравственные мероприятия, и направление социокультурной деятельности. Но основное мое направление – это информационно-пропагандистская деятельность.

Сегодня информация, должна сказать, выступает ключевым аспектом в любой сфере. Но самое важное – нужно верить, с чем ты пришел, какую информацию ты доводишь. Ты должен этим жить и ты должен осознанно сам поступать так, как ты требуешь от сотрудников.

«Гордость, что ты сын такой женщины». Как одна белоруска воспитывает целый состав милиции-4

Андрей Серафимович, заместитель начальника УВД Гомельского облисполкома:
Светлана Александровна всегда у нас впереди, какие бы ни были мероприятия. Она смело берется за выполнение поставленной задачи. Она уверенно идет на трибуну, к микрофону, всегда находит креативные решения, способ решения задач. Подключает необходимых сотрудников, общественные организации, хорошо контактирует с руководством идеологии города, области. И немаловажным фактором является то, что каждое такое мероприятие также популяризируется через СМИ.

«Гордость, что ты сын такой женщины». Как одна белоруска воспитывает целый состав милиции-7

Светлана Русак:
Неотъемлемым для себя и в своей работе, и в жизни я считаю формирование успешного человека с активной гражданской позицией. Мы должны для этого тесно работать с молодежью, потому что молодежь – это наше будущее. И молодежь нужно воспитывать, конечно, на исторических моментах, посещая памятные места. Кроме того что рассказывать, они должны сами осознавать необходимость свою быть причастным сегодня к своей стране, любить свою страну.

Как сказал Алексей Толстой, патриотизм – это не только неотъемлемая любовь к Родине, это неотъемлемое переживание ее как счастливых, так и несчастных дней.

Приходя на службу в органы внутренних дел, мне всегда хотелось все-таки оставаться такой, как я и была, – доброй, женственной, дарить любовь людям. Так сказать, чтобы профессиональная деформация меня не коснулась, чтобы каждая женщина могла реализоваться как женщина.

«Гордость, что ты сын такой женщины». Как одна белоруска воспитывает целый состав милиции-10

Светлана Русак:
Хочу с самой лучшей стороны отметить создание Союза женщин в системе Министерства внутренних дел. В нашем управлении Союз женщин существует немногим более, чем два года. Но за этот непродолжительный период времени он объединил более 800 женщин-единомышленниц. Они схожи по духу, по своим целям, убеждениям и подхватывают самые востребованные инициативы. Союзом женщин за этот период проведено так много мероприятий, что я их все не смогу перечислить.

Самый яркий пример и проект – это конкурс художественно-декоративного творчества «Василек – родной земли цветок». Этот конкурс позволил женщинам вложить в свои работы душу, показать действительно любовь к государственным символам, любовь к своей Родине. Участие принимали не только сотрудницы – члены их семьей, принимали участие детки.

«Гордость, что ты сын такой женщины». Как одна белоруска воспитывает целый состав милиции-13

Но самое приятное, когда мы проводим эти конкурсы, мы работы потом передаем в больницы, детские дома. Кроме этого, после создания Союза женщин у меня возникла потребность объединить все наши общественные формирования в УВД в органах внутренних дел. Это и профсоюзную организацию, ветеранскую организацию, конечно же, Союз женщин, ну, и наш офицерский корпус.

«Гордость, что ты сын такой женщины». Как одна белоруска воспитывает целый состав милиции-16

Борис Толкачев, председатель Гомельской областной ветеранской организации ОВД:
Светлана Александровна Русак возглавляет женсовет. Она порядочный, ответственный человек, переживает за порученный участок работы. Мы постоянно с ней посещаем ветеранов наших, инвалидов. С ней приятно общаться, приятно вести повседневную работу в данном направлении.

«Гордость, что ты сын такой женщины». Как одна белоруска воспитывает целый состав милиции-19

Светлана Русак:
Я должна отметить, что каждый сотрудник чувствует ответственность не только за себя, за свою семью, за коллектив, за своих коллег, а он чувствует ответственность за всю страну, за каждого гражданина этой страны. А женщина, надев форму сотрудника органов внутренних дел, чувствует эту ответственность в десятикратном, а то и большем размере. И, как отмечал наш Президент, сегодня женщина может реализоваться и как профессионал, и как женщина.

«Гордость, что ты сын такой женщины». Как одна белоруска воспитывает целый состав милиции-22

Мой сын студент, и для меня было всегда важно, чтобы он вырос настоящим человеком, патриотом своей страны. Но я отмечу, что патриотизм – это не только любовь к Родине, это возможность помогать близким, в нашей ситуации – соседям, любому человеку, который к тебе обратился за помощью, пожилым людям. Это участие его в тех же самых мероприятиях, когда мы сажаем деревья, например. То есть он вкладывает свой личный посильный вклад и тоже позволяет и помогает делать нашу страну лучше.

Вместе с сыном мы любим ездить на рыбалку, не чужды обычные человеческие проведения вместе выходных. И здесь очень много у нас сложившихся традиций. По воскресеньям (это еще с моего детства) всегда должны быть блинчики – неважно, какие.

«Гордость, что ты сын такой женщины». Как одна белоруска воспитывает целый состав милиции-25

Светлана Русак:
Я люблю печь разные пироги. Много рецептов мне передала моя бабушка. И с теплотой, когда ее нет, когда я готовлю эти блюда, конечно, я вспоминаю свое детство, потому что я очень много времени провела с ней.

Своего сына я воспитывала не словом, а делом. И всегда для меня главное – это был личный пример. Глядя на меня, он вместе со мной проходил службу, имел определенные взгляды на важные жизненные моменты, довольно-таки правильные. И сегодня эти правильные приоритеты он расставляет уже в своем совершеннолетнем возрасте. И для меня тоже становится и опорой, и поддержкой.

«Гордость, что ты сын такой женщины». Как одна белоруска воспитывает целый состав милиции-28

Владислав Русак:
Даже когда подходят люди просто поздороваться, говорят приятные вещи маме, самому становится приятно, что у тебя такая мама. Гордость, что ты сын такой женщины.

«Гордость, что ты сын такой женщины». Как одна белоруска воспитывает целый состав милиции-31

Светлана Русак:
Бывает, что ты идешь после работы домой и к тебе обращаются граждане с тем или иным вопросом, необязательно связаны эти вопросы с профессиональной деятельностью. Ты понимаешь, что ты можешь помочь и ты обязан помочь. И я всегда считаю: в любой сфере, где бы ты ни работал, где бы ты ни находился, если у нас будет больше неравнодушных людей, то мы сможем сделать наш мир лучше.

Выбирая в юности профессию медицинского работника, я всегда хотела помогать людям. И со временем, изменив свою профессию, став сотрудником органов внутренних дел, я не изменила свое призвание. Я всегда готова отдать сердце людям.

# Женщины Беларуси # общество # Светлана Русак # Андрей Серафимович # Фотофакт

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