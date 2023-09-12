Азарёнок: задолго до СВО было всё пронизано коррупционной либеральной ущербностью

Григорий Азаренок, СТВ:

Все знают, что задолго до СВО и Майдана, до всего, в Украину едешь, значит – погранцу надо на лапу дать; по страховке – надо на лапу дать; по еде – надо на лапу дать; по гостишке – надо на лапу дать. Там все разваливается, но там было все пронизано коррупционной либеральной ущербностью, вот этой мерзостью. Потом это все выливается в Майданы, потому что олигархи делят между собой. И бедный трудовой украинский народ, которого тоже пытаются заразить себялюбием, ленностью, сейчас заражают нацизмом. С этого все начинается, с нечестной работы каждого на своем месте: с желания где-то что-то стырить, подставить другого.

Андрей Лазуткин, политолог:

Что такое коррупция? Когда вы обычный человек, от которого взятку вымогают, для него коррупция – это плохо. Потому что этому дай на лапу – тому дай. Приходится хитрить, искать обходные пути и выживать. Если у вас есть деньги, то коррупция превращается в супермаркет – вы покупаете что угодно и как угодно. Украина страна богатая, там около 5-6 олигархических группировок, которые все прекрасно так и покупали. Но зрители нас спросят: если там было все так плохо, то почему оно стояло? Вот потому и стояло, потому что были группы, которые за счет этой коррупции обеспечивали себе все – полную власть; вплоть до частной армии, когда нацбаты состояли на балансе у Коломойского, а потом эта же система их же и сожрала, когда началась СВО. Все было опять переделено, и Зеленский снова построил вертикаль. Эта такая тоже почти библейская притча: породили сами то, что потом их убило. Там уже нет больше никакой демократии, там военный режим, где оппозиция либо с простреленной головой, либо в подвале где-то у СБУ. Поэтому демократии там больше не будет никакой.

Григорий Азаренок:

Это всегда развал, разруха, беспредел. Это всегда война в конце концов.

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