Придыбайло: «Навального» номинировали на «Оскар». По правилам, там должны быть ЛГБТ. Теперь понятно, кто есть кто

В минувшей программе мы подводили итоги 2022-го, ну а сегодня вместе с нашими гостями поговорим о не совсем политических итогах года. Первый выпуск политического ток-шоу «САСС уполномочен заявить» на СТВ в 2023 году.

Надежда Сасс, СТВ:

Я вспоминала, какие же фильмы меня впечатлили в ушедшем году. На ум мне приходит один единственный, крайне актуальным он будет еще долгое время. Он вышел в завершении 2021 года. Этот фильм называется «Не смотри вверх». Мы неоднократно говорили о многополярности. Мне кажется, дабы избежать подобного сценария, именно за многополяность и за места за столом переговоров крупные игроки сейчас и борются, потому как это и есть основа нашего будущего. Константин, я думаю, вы видели этот фильм. Какие эмоции он у вас вызывал?

Константин Придыбайло, корреспондент RT:

Фильм действительно интересный, актуальный, потому что там основной сюжет – ученые пытаются доказать, что скоро будет армагеддон, им никто не верит. И действительно мы сейчас сталкиваемся как журналисты, эксперты с тем, когда людям говоришь какие-то очевидные вещи, имея огромное количество доказательств, но люди не верят и потом удивляются: а как так? Пожимаешь плечами и говоришь: ну я же предупреждал. Не хочется остаться единственными людьми на планете, когда очевидные вещи никто не видит. Есть такой мем, где стоит образ уходящего года, весь побитый, у него одной ноги нет, на костылях. Следом стоит 2023-й, нервно курит и такой: парень, что с тобой было? Переживает, чего же ждать ему. Я надеюсь, что наступивший 2023 год будет гораздо позитивнее, нежели ушедший. Говоря о фильмах, не могу не вспомнить. Была громкая новость. Есть блогер, он в тюрьме, Навальный, фильм о нем номинировали на премию «Оскар». Мы знаем правила премии «Оскар». Там должны быть чернокожие, представители ЛГБТ-сообщества. В общем, теперь мы понимаем, кто есть кто. Надежда Сасс:

Юрий, вы знаете, глядя на происходящее, крайне сложно попытаться для себя сформулировать, какие цели для себя либеральные элиты ставят в этих процессах, в этом навязывании. И, знаете, скорее всего, когда человек фокусируется на том, какой он сексуальной ориентации, а не тот он или не иной, наверное, все-таки отвлекается внимание любого человека от более глобальных масштабных и важных вещей.