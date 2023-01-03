Придыбайло: «Навального» номинировали на «Оскар». По правилам, там должны быть ЛГБТ. Теперь понятно, кто есть кто

В минувшей программе мы подводили итоги 2022-го, ну а сегодня вместе с нашими гостями поговорим о не совсем политических итогах года. Первый выпуск политического ток-шоу «САСС уполномочен заявить» на СТВ в 2023 году.
В минувшей программе мы подводили итоги 2022-го, ну а сегодня вместе с нашими гостями поговорим о не совсем политических итогах года. Первый выпуск политического ток-шоу «САСС уполномочен заявить» на СТВ в 2023 году.
Надежда Сасс, СТВ:
Я вспоминала, какие же фильмы меня впечатлили в ушедшем году. На ум мне приходит один единственный, крайне актуальным он будет еще долгое время. Он вышел в завершении 2021 года. Этот фильм называется «Не смотри вверх».
Мы неоднократно говорили о многополярности. Мне кажется, дабы избежать подобного сценария, именно за многополяность и за места за столом переговоров крупные игроки сейчас и борются, потому как это и есть основа нашего будущего.
Константин, я думаю, вы видели этот фильм. Какие эмоции он у вас вызывал?
Константин Придыбайло, корреспондент RT:
Фильм действительно интересный, актуальный, потому что там основной сюжет – ученые пытаются доказать, что скоро будет армагеддон, им никто не верит. И действительно мы сейчас сталкиваемся как журналисты, эксперты с тем, когда людям говоришь какие-то очевидные вещи, имея огромное количество доказательств, но люди не верят и потом удивляются: а как так? Пожимаешь плечами и говоришь: ну я же предупреждал. Не хочется остаться единственными людьми на планете, когда очевидные вещи никто не видит. Есть такой мем, где стоит образ уходящего года, весь побитый, у него одной ноги нет, на костылях. Следом стоит 2023-й, нервно курит и такой: парень, что с тобой было? Переживает, чего же ждать ему. Я надеюсь, что наступивший 2023 год будет гораздо позитивнее, нежели ушедший. Говоря о фильмах, не могу не вспомнить. Была громкая новость. Есть блогер, он в тюрьме, Навальный, фильм о нем номинировали на премию «Оскар». Мы знаем правила премии «Оскар». Там должны быть чернокожие, представители ЛГБТ-сообщества. В общем, теперь мы понимаем, кто есть кто.
Надежда Сасс:
Юрий, вы знаете, глядя на происходящее, крайне сложно попытаться для себя сформулировать, какие цели для себя либеральные элиты ставят в этих процессах, в этом навязывании. И, знаете, скорее всего, когда человек фокусируется на том, какой он сексуальной ориентации, а не тот он или не иной, наверное, все-таки отвлекается внимание любого человека от более глобальных масштабных и важных вещей.
Юрий Дудкин, политолог (Украина):
Не только от этого отвлекается, что вы перечислили, но и от того, как правильно воспринимать для себя лично: это высокое искусство или это не высокое искусство, это профессионально исполненная роль или это непрофессионально исполненная роль? Для меня, например, только такие критерии существуют в искусстве. Для меня, например, только такие критерии существуют в искусстве, независимо в театре или в кино количество произведений, которые исполняются, или фильме, который снят, количество геев, лесбиянок или же темнокожих. Кстати, мы говорили здесь о Голливуде немного. Так вот, потрясающий режиссер Квентин Тарантино, который снял, я считаю, выдающиеся фильмы. Особенно мне понравились «Джанго освобожденный» и «Омерзительная восьмерка», где именно эти вопросы и затрагиваются. Так вот, порождение этого человеконенавистничества, расовой дискриминации, это продукт Соединенных Штатов Америки. Много веков назад. Система апартеида, которая была внедрена в свое время Соединенными Штатами по всему миру, в том числе у себя в стране, расовая дискриминация – это, что сегодня произошло с точки зрения наоборот. То есть наоборот в США темнокожие доминируют над белыми. Из одной крайности в другую. И это в том числе происходит через произведения искусства как средства массового влияния на умы граждан.
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