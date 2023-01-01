«Маск – герой для адекватного человечества». За что украинцы возненавидели Илона Маска?

В минувшей программе мы подводили итоги 2022-го, ну а сегодня вместе с нашими гостями поговорим о не совсем политических итогах года. Первый выпуск политического ток-шоу «САСС уполномочен заявить» на СТВ в 2023 году. Надежда Сасс, СТВ:

Об остракизме лидера мнений, о падении кумира, о разразившейся истории в 2022 году вокруг Илона Маска детальнее в нашем сюжете.

Из кумира – в предатели и шута. За короткое время Илону Маску удалось изменить отношение миллионов к своей персоне. Казалось бы недавний кумир прогрессивной молодежи остался без фанатов. После покупки Twitter, массовых увольнений и возвращения аккаунта Трампа многие забеспокоились о моральном состоянии Маска. И если сначала с миллиардера смеялись, то потом и вовсе возненавидели. Дело в том, что Маск призывал к компромиссу между Украиной и Россией. А после отказал Киеву в расширении диапазона Starlink – глобальной спутниковой системы. В Украине такой жест не оценили. Фотографии Илона Маска начали убирать с бигбордов. А украинцы начали массово писать ему оскорбления в соцсетях. Правда, Маска вряд ли будет это волновать, когда он сможет освоить Марс и улетит туда жить.

Надежда Сасс:

Не могу не процитировать фрагмент статьи об Илоне Маске, автором которой является моя российская коллега. «Представьте, вернул Маск в Twitter свободу слова, я пошел в Twitter, ты пошел в Twitter, мы его не любим, он тоже пошел в Twitter. Трамп есть? Есть. Правые уклонисты есть? Есть. Чикатило есть? Есть. Фу, блин, а свобода слова? Я сказал, ты сказал, мы его не любим – он тоже сказал. Все сказали. Все ходят бледные, злые, цензор идет – мы его не замечаем, директор телеканала идет – мы на него плюем, Марк Цукерберг как простой инженер – это хорошо? Это противно. Пусть будет свобода слова, пусть будет все. Но пусть кого-то самого токсичного забанят». Мне кажется, это великолепные строки, которые описывают происходящее. Константин, позитивные эмоции это вызывает, несмотря на то, как это выглядит все на самом деле?

Константин Придыбайло, корреспондент RT:

Это выглядит на самом деле не сильно прискорбно. Это вскрыло очередную консерву ушедшего года, ту самую свободу слова. О которой мы говорили, но уже в отношении корпораций. Мы видели, как опубликованы документы, где ФБР платило деньги Twitter за определенные действия, где спецслужбы пытались стереть всю информацию о ноутбуке Хантера Байдена. На самом деле Маск – герой для адекватного человечества. Человек, который купил огромную компанию, может себе позволить, открыл ящики с информацией и обалдел. На самом деле плюсов очень много. Посмотрим, как будет себя вести Илон Маск, он оставался человеком, открывшим космос заново, думаю, так и остается. Что касается американцев, им он открыл глаза, посмотрим, что будет дальше, потому что Дональд Трамп вроде как готовится, но официально не вернулся. Посмотрим. Надежда Сасс:

Юрий, заметьте, стоило Илону Маску высказать мнение о необходимости поиска компромисса во взаимоотношениях России и Украины, какая волна агрессии нахлынула на его. Из риторики абсолютно всех мировых лидеров, представляющих сегодняшний Запад, исчезло слово «мир». Как мы докатились до такой жизни, скажите?