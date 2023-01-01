Украинский политолог: сегодня в журналистской среде нет никакой этики, в моду вошла ложь
В минувшей программе мы подводили итоги 2022-го, ну а сегодня вместе с нашими гостями поговорим о не совсем политических итогах года. Первый выпуск политического ток-шоу «САСС уполномочен заявить» на СТВ в 2023 году.
Надежда Сасс, СТВ:
Те настроения, которые преобладают в европейском обществе в разных странах, к сожалению, не являются теми же, которые ретранслируют лидеры европейских государств. Как вы считаете, есть ли силы, уверенность и желание у людей Евросоюза быть услышанными?
Юрий Дудкин, политолог (Украина):
Сегодня не существует в журналистской среде никакой профессиональной этики. То есть в моду вошла ложь. Причем ложь тотальная на фоне той страшной идеологической и информационной войны, которая сегодня ведется против Российской Федерации, и в том числе против Беларуси, конечно. Многие на Западе, в разных странах люди говорят о том, что они уже давно не смотрят телевизор, так как их позиция, благодаря интернету они очень хорошо осведомлены, и их позиция, убеждения порой вообще не соответствуют тому, что делает их правительство. Вот что самое главное. Вы понимаете, что руководство государств Европейского союза порой идут в противовес тем нуждам и тем чаяниям граждан этих государств, которые они бы ожидали от руководства этих стран.
Юрий Дудкин:
Возьму, в частности, Федеративную Республику Германия. Я вспоминаю все руководство, которое было послевоенным, начиная от Конрада Аденауэра, Гельмута Шмидта, Гельмута Коля и так далее. Это совершенно другие политики, чем те, которые сегодня возглавляют Бундес-правительство. Или, например, Италия. При всех трудностях политических, кризисах, разногласиях, смены руководства правительства Италии, чуть ли не каждый месяц менялось, особенно в 70-80-х годах. Тем не менее итальянцы были уверены, что их всегда слышит их правительство, руководство.
Сегодня, например, что во Франции творится, я вообще просто недоумеваю. Руководство во главе с Макроном вообще не занимается вопросами социального значения. Или то же правительство Великобритании, где во главе угла стоит прежде всего русофобская политика, но не политика собственных граждан.
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