Украинский политолог: сегодня в журналистской среде нет никакой этики, в моду вошла ложь

В минувшей программе мы подводили итоги 2022-го, ну а сегодня вместе с нашими гостями поговорим о не совсем политических итогах года. Первый выпуск политического ток-шоу «САСС уполномочен заявить» на СТВ в 2023 году. Надежда Сасс, СТВ:

Те настроения, которые преобладают в европейском обществе в разных странах, к сожалению, не являются теми же, которые ретранслируют лидеры европейских государств. Как вы считаете, есть ли силы, уверенность и желание у людей Евросоюза быть услышанными?

Юрий Дудкин, политолог (Украина):

Сегодня не существует в журналистской среде никакой профессиональной этики. То есть в моду вошла ложь. Причем ложь тотальная на фоне той страшной идеологической и информационной войны, которая сегодня ведется против Российской Федерации, и в том числе против Беларуси, конечно. Многие на Западе, в разных странах люди говорят о том, что они уже давно не смотрят телевизор, так как их позиция, благодаря интернету они очень хорошо осведомлены, и их позиция, убеждения порой вообще не соответствуют тому, что делает их правительство. Вот что самое главное. Вы понимаете, что руководство государств Европейского союза порой идут в противовес тем нуждам и тем чаяниям граждан этих государств, которые они бы ожидали от руководства этих стран.