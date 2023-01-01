Проблему плохой причёски решают гильотиной. Почему ЕС не может выйти из затянувшегося кризиса?

В минувшей программе мы подводили итоги 2022-го, ну а сегодня вместе с нашими гостями поговорим о не совсем политических итогах года. Первый выпуск политического ток-шоу «САСС уполномочен заявить» на СТВ в 2023 году.

Надежда Сасс, СТВ:

Мы не можем не говорить о политике, потому как она настолько проникла в сферы жизни. И конечно же, о Европе, которая так стремилась перейти на зеленую энергетику, но перешла на дрова. Детальнее в нашем сюжете.

Мечты об альтернативном топливе в Европе стали реальностью. Европейская энергетика буквально озеленилась. Правда, из-за дефицита ресурсов. Но ведь главное – результат. И неважно, что на место солнечных батарей пришли обычные дрова. Да и не только они. В целом все, что хоть как-то может гореть и согреть. Ведь как только европейцы получили новые, космические коммунальные счета, думать надо было быстро. Кто-то в свой ежедневный график вставлял прогулку по лесу и сбор хвороста. Были и такие, кто начинал зеленый путь со своего двора. В ход шли деревья на участке, пристройки и даже ненужная одежда. Некоторые европейцы даже были вынуждены стать романтиками.

Завтрак, обед и ужин при свечах, а то и вовсе в темноте. Что ни сделаешь ради экономии? В такой непростой ситуации Беларусь готова протянуть свою руку помощи.