Проблему плохой причёски решают гильотиной. Почему ЕС не может выйти из затянувшегося кризиса?

В минувшей программе мы подводили итоги 2022-го, ну а сегодня вместе с нашими гостями поговорим о не совсем политических итогах года. Первый выпуск политического ток-шоу «САСС уполномочен заявить» на СТВ в 2023 году.
В минувшей программе мы подводили итоги 2022-го, ну а сегодня вместе с нашими гостями поговорим о не совсем политических итогах года. Первый выпуск политического ток-шоу «САСС уполномочен заявить» на СТВ в 2023 году.
Надежда Сасс, СТВ:
Мы не можем не говорить о политике, потому как она настолько проникла в сферы жизни. И конечно же, о Европе, которая так стремилась перейти на зеленую энергетику, но перешла на дрова. Детальнее в нашем сюжете.
Мечты об альтернативном топливе в Европе стали реальностью. Европейская энергетика буквально озеленилась. Правда, из-за дефицита ресурсов. Но ведь главное – результат. И неважно, что на место солнечных батарей пришли обычные дрова. Да и не только они. В целом все, что хоть как-то может гореть и согреть. Ведь как только европейцы получили новые, космические коммунальные счета, думать надо было быстро. Кто-то в свой ежедневный график вставлял прогулку по лесу и сбор хвороста. Были и такие, кто начинал зеленый путь со своего двора. В ход шли деревья на участке, пристройки и даже ненужная одежда. Некоторые европейцы даже были вынуждены стать романтиками.
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Надежда Сасс:
В очередной раз убеждаемся, что юмор спасает во многих ситуациях. Видите ли вы выход из кризиса, с которым столкнулся Европейский союз в этом году? Потому как недавно довелось мне побывать в стенах Европейского парламента, побеседовать о нынешнем социальном, экономическом, энергетическом кризисах. И после этого такая волна агрессии коснулась и меня, и тех участников дискуссии – депутатов Европейского парламента. Я понимаю, что сегодня произошла своего рода украинизация Европейского союза, потому как за критику, за выражение мыслей, неугодных европейским бюрократам, человеку могут даже грозить определенные репрессии. Если ты не согласен, ты должен только помалкивать и размышлять.
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Чиновники из Европарламента игнорируют мнения обычных европейцев. Почему так происходит?
Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ:
Да, это такая свобода слова относительно людей, которые позволяют себе что-то думать альтернативное. И иногда человек считает себя сугубо лояльным, а потом с ним тоже происходят проблемы. Посмотрите на заместителя главы Европейского парламента, известную греческую женщину, которая была раньше журналистом, потом стала публичным политиком. Вот ее теперь обвиняют в связи с Катаром, якобы она получала взятки оттуда. А ведь всю первую половину 2022 года европейские энергетические эмиссары не вылезали из Катара, Дохи, рассказывали, как Катар спасет все Европу, все будет разрешено. А потом выяснилось, что те люди, которые работали с Катаром, брали взятки. Оказывается, это касалось Европейского парламента, правительства Франции. Катар давал взятки правительству Франции более чем на 10 миллиардов евро, потому что потом Катар закупал самолеты военные у Франции, чтобы Франция голосовала за решение ФИФА, чтобы был чемпионат мира по футболу именно в Катаре. Слушайте, вот вы вроде бы лояльные европейские депутаты или лояльные чиновники правительства Франции. Проходит всего несколько месяцев, и вы работали с тем, кого считали спасителем от России, а теперь оказываетесь частью коррупционной цепочки. И вас нужно как минимум под домашний арест, и неизвестно, что будет дальше.
Станислав Митрахович:
Что касается решения кризиса, Европейский союз решил решить энергетический кризис путем… Знаете, у человека плохая прическа, он решил себе голову отпилить, после чего прическа его уже не волнует. Давайте ограничим потребление газа. Возьмем карту Европы XIX века, там вообще не было потребления газа. Или даже в первой половине XX века. Означает ли это, что Европа была более развитой в первой половине XX века или в XIX веке? То же самое: мы сократили потребление газа, наша промышленность начинает планировать, как убежать в Америку, Турцию или Китай. Зато мы потребляем теперь меньше газа, мы молодцы. Ребята, вы похожи на человека, который решил проблему плохой прически с помощью гильотины. Если это устраивает европейских избирателей, то флаг им в руки. Но я бы на месте европейцев задумался, правильно они выбрали механизмы решения проблемы или нет.
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