Белорусы готовятся к празднованию православного Рождества

Новости Беларуси. Православные верующие на этой неделе встретят великий праздник – Рождество Христово, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По традиции в эти дни люди соблюдают пост, который еще именуют Филипповым. Церковь рекомендует вплоть до 6 января отказаться от продуктов питания животного происхождения, развлечений, уделять больше времени молитве и добрым делам. В Рождество всю ночь в православных церквях будут проходить праздничные богослужения, на которые белорусы привыкли приходить целыми семьями.

Протоиерей Игорь Коростелев, председатель синодального отдела Белорусской православной церкви по церковному искусству, архитектуре и реставрации:

Эти праздники, как Рождество, Пасха, неиссякаемы радостью своей, ожиданием радости, особенно Рождество Христово. Потому что, дорогие мои, как бы мы ни относились к самому этому событию, 2023 год от чего мы исчисляем? От Рождества Христова. И даже люди неверующие, которые не хотят произносить эти слова, говорят, предположим, новой эры – я и сними согласен. Да, это новая эра, которая началась с Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.

Протоиерей Андрей Евдокимов, настоятель храма Святого Архангела Михаила в Жодино:

Вера во Христа, вера в то, что все, что происходит с нами в мире в конечном счете делает нас сильнее, если мы воспринимаем это правильно, дает возможность жить дальше. И, безусловно, такие пресс-конференции, которые организовываются в нашем государстве, помогают актуализировать значение этого великого христианского праздника.