Придыбайло: на Западе змагары – это побочный продукт, от которого можно отказаться

Григорий Азаренок, СТВ:

Змагары вообще нахрен никому не нужны. Они здесь нахрен никому не нужны. А тем более европейским там... Они видят, что надо качать Россию, значит, будут давать «дождям», «медузам». А этих пристегнут к ним там, вы там тоже рядом... Нужно давать какие-то крохи. А не хотят: хотим отдельно, как в 2020 году, кормиться.

Константин Придыбайло, тележурналист, специальный корреспондент Russia Today:

В деньги все упирается. Им говорят: «Давайте делать вместе». Вот такая информационная бандеровщина, она в принципе у змагаров давно процветала, но просто им больно признавать, что они по сути никому не нужны. Это правда, они не субъектны. И разговаривать с ними не о чем по большому счету. Особенно людям, которые тоже имеют деньги. Мы видим, что сейчас Запад очень сильно потратился. Громадно потратился. Они потратились в медийном противостоянии против России из-за СВО. Они потратились большими просто суммами. И на данный момент для них змагары – такой побочный продукт, от которого можно отказаться. Там есть строчка в смете, и они видят, что в год уходит миллион, два, три, пять миллионов евро или долларов на белорусские медиа. Они видят, что выхлопа нет. Самый популярный портал, когда-то они были... Сейчас они закрыты, их практически никто не читает. И мы видим даже независимые социальные исследования тех самых змагаров в интернете, где показано, что доверие к государственным медиа выросло в разы. И то же самое идет в России. Перед Новым годом ВЦИОМ выкатывал исследование, что доверие к государственным СМИ за последние два года очень сильно выросло. Это на самом деле отвечает на многие вопросы.

Тут проблема именно в грантах кроется. Они хотят больше денег. Деньги решают все. Но в данном видеоролике еще забавно, что они отмечают, что Россия... И нужно сказать спасибо ребятам с Соловьев LIVE. И если уже отмотать время назад, Гриша, может, помнишь, как я тебе говорил: нужно делать свой стрим, нужно выходить в российское инфополе, потому что есть большая проблема – россияне не знают, что происходит в Беларуси. И как раз таки одно из проявлений этой проблемы случилось в те первые дни, первые часы попытки переворота, когда в России медиапространство было в замешательстве. Они видели одну картинку, которая была сгенерирована теми самыми грантососами. Но они не понимали, где правда.

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