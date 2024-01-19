Гигин о Москве: «Вот где будет избавление православно-славянских народов»

Г ригорий Азаренок, СТВ: Вадим Францевич, мне кажется, что в последнее время мы стали упускать из виду нашей политологии тему славянства. Вот сейчас тема евразийства всплыла, это прекрасно, мы это уважаем, любим, расцвет народов и так далее. Но тема славянства, мне кажется, не забыта.

Вадим Гигин, директор Национальной библиотеки Беларуси:

Когда-то панславизм был очень популярной идеей и широко распространенной. Кстати, возник он не в России, а был привнесен балканскими мыслителями еще в 17 веке, причем там и хорваты были, в Россию, когда они приезжали, спасаясь от гонений со стороны Османской империи, австрийских властей. Очень много было тогда миграций из Малороссии, как она называлась, Украина, из Беларуси и из Балкан в Россию. Москва стала этим третьим Римом не потому, что только монах Филофей это провозгласил. Ехали в Москву – ехали и греки, и славяне, искали, о славянах я говорю, прежде всего, о православных. Грузины ехали, обращались к православному царю. Ведь это идея, не как вот преподносят: в Москве что-то придумали и все вокруг… Нет, вы историю посмотрите, сколько грузинских царей обращалось, сколько из Беларуси.

Ведь идея того, что Москва должна стать центром, она принадлежит нашему земляку, святому, который мученическую смерть за это принял, святому Афанасию Филипповичу, мученику брестскому. В 1638 году он прибыл в Москву Михаила Федоровича и сказал об этом, сказал: мне Богородица во сне явилась и я излагаю эту идею. Он об этом говорил, кстати, и в Варшаве польскому королю, мол, вот где будет избавление православно-славянских народов.