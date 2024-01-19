В чём стратегия Запада в украинском направлении? Рассказал Вадим Гигин

Вадим Гигин, директор Национальной библиотеки Беларуси:

Президент нас все время ориентирует на это – не надо никогда расслабляться. Нужно помнить, что враг будет использовать любые возможности для нанесения нам вреда, и мы должны соответствующим образом реагировать. Но при этом нужно проявлять хладнокровие, спокойствие, понимая, что подобные акты как раз и рассчитаны на то, чтобы вывести нас из себя, ведь в чем сейчас стратегия Запада в украинском направлении? Они хотят стабилизировать, заморозить фронт, потому что сил для крупных наступлений у них нет, не допустить российское наступление и в это время вести асимметричную войну. То есть наносить террористические удары как по объектам инфраструктуры, флоту, штабам, так и против конкретных людей совершать теракты, тем самым воздействовать на общество, создавая для себя, как они говорят, более благоприятные условия для возможных переговоров. Вот это их цель, их задачи, и они достаточно прагматичные.