Прямой эфир

В чём стратегия Запада в украинском направлении? Рассказал Вадим Гигин

19 января 2024 19:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Григорий Азаренок и Вадим Гигин в эфире «Соловьев LIVE».

В чём стратегия Запада в украинском направлении? Рассказал Вадим Гигин-1

Вадим Гигин, директор Национальной библиотеки Беларуси:
Президент нас все время ориентирует на это – не надо никогда расслабляться. Нужно помнить, что враг будет использовать любые возможности для нанесения нам вреда, и мы должны соответствующим образом реагировать. Но при этом нужно проявлять хладнокровие, спокойствие, понимая, что подобные акты как раз и рассчитаны на то, чтобы вывести нас из себя, ведь в чем сейчас стратегия Запада в украинском направлении? Они хотят стабилизировать, заморозить фронт, потому что сил для крупных наступлений у них нет, не допустить российское наступление и в это время вести асимметричную войну. То есть наносить террористические удары как по объектам инфраструктуры, флоту, штабам, так и против конкретных людей совершать теракты, тем самым воздействовать на общество, создавая для себя, как они говорят, более благоприятные условия для возможных переговоров. Вот это их цель, их задачи, и они достаточно прагматичные.

# Международная политика # Вадим Гигин # Григорий Азарёнок

Другие новости рубрики

Все новости
Войцех Ольшанский: «Президент Беларуси стоит на страже белорусских национальных интересов»
18 января 2024 20:48

Войцех Ольшанский: «Президент Беларуси стоит на страже белорусских национальных интересов»

«Честный, искренний, за свой народ!» Эксклюзивное интервью с Войцехом Ольшанским – за что его судят власти Польши?
17 января 2024 19:30

«Честный, искренний, за свой народ!» Эксклюзивное интервью с Войцехом Ольшанским – за что его судят власти Польши?

Какой сценарий НАТО готовит для выборов в Беларуси? Эксперт привёл факты о создании военного плацдарма
16 января 2024 09:36

Какой сценарий НАТО готовит для выборов в Беларуси? Эксперт привёл факты о создании военного плацдарма