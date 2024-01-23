В домашнем музее больше 100 эксклюзивных иномарок! Минчанин рассказал о коллекции машинок

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

У минчанина Виталия Новика очень необычное хобби – несколько лет мужчина коллекционирует модели машинок.

Виталий Новик, коллекционер:

Это личная коллекция, уже готовые модели, которые делают в Китае, этот автобус детей перевозит. Это школьный автобус. В России такие ездят. Это тоже автобус, уже лично переделывал. Тут добавлены противотуманки, шильдик ГАЗ, зеркала заменены, салон покрашен. Газетка внутри есть. Модель красится минимум 2-3 дня, а бывает 2-3 недели.

Сегодня в домашнем музее больше 100 эксклюзивных иномарок. Игрушечный автопарк поражает своими масштабами. На этих полках сияют самые миниатюрные экземпляры – легковушки. А рядом припаркованы модели побольше – грузовики. Среди них знаменитые гиганты МАЗ и КамАЗ.