«Люди любят бояться». Советы психолога, как не поддаться всеобщей панике

Новости Беларуси. Реакция на внешние факторы столичной экономики: продовольственная безопасность и мониторинг цен на основные товары. Чем будем сыты или стоп цены. Почему не стоит поддаваться панике и создавать в магазинах ажиотажный спрос? Поговорили с экспертами в студии программы «Большой город» на СТВ.
Кристина Сущеня, ведущая:
Вы очень тонко подметили: моментов для паники нет. Тем не менее мне кажется, что стоит все-таки немножко успокоить где-то наших минчан. Сергей Владиславович, как все-таки в такой ситуации не поддаваться панике, не бежать, не скупать? Что нужно делать?
Сергей Шлапак, психолог, преподаватель психологии, кинезиолог:
Это сложно. Люди любят бояться. Почему мы больше читаем новости плохие, а не хорошие? Люди любят бояться, боятся с удовольствием. Это эмоции, это адреналин, потом можно выдохнуть. Это заложено в человеческой природе. Поэтому бояться будут всегда, и с этим ничего сделать невозможно. Но возможно внутри себя с этим что-то сделать, оценивать: тревожусь я непонятно почему и поэтому бегу за лишним пакетом гречки, либо я оцениваю, что мне надо это, потому что это постоянно потребляю, и на этом остановиться, лучше я эти деньги потрачу на что-то более полезное. Вот и все. То есть брать контроль – это единственный способ справиться с паникой. И заниматься делами. Физический труд, кстати, очень хорошо позволяет справиться с паникой и тревогой. Это давняя традиция: тревожишься – поработай физически. Очень хорошо помогает.
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