«Люди любят бояться». Советы психолога, как не поддаться всеобщей панике

Новости Беларуси. Реакция на внешние факторы столичной экономики: продовольственная безопасность и мониторинг цен на основные товары. Чем будем сыты или стоп цены. Почему не стоит поддаваться панике и создавать в магазинах ажиотажный спрос? Поговорили с экспертами в студии программы «Большой город» на СТВ.

Кристина Сущеня, ведущая:

Вы очень тонко подметили: моментов для паники нет. Тем не менее мне кажется, что стоит все-таки немножко успокоить где-то наших минчан. Сергей Владиславович, как все-таки в такой ситуации не поддаваться панике, не бежать, не скупать? Что нужно делать?