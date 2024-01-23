Один из самых глупых советов. Что нельзя говорить человеку, страдающему депрессией?

Праздники отгуляли, и на смену веселья пришли уныние, тоска, грусть и апатия. Зимняя хандра – это достаточно распространенное явление. Психологи уверяют: причина зимней депрессии в гормонах, а точнее в соотношении их друг с другом. Серотонин – гормон радости вызывает хорошее настроение, в то время, как мелатонин отвечает за сон и пассивность. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Денис Северов, магистр психологии:

Один из самых глупых советов, которые вы можете дать человеку, у которого депрессия либо депрессивный эпизод – это, чтобы он занимался каким-то рутинным делом, в котором не видит никакого смысла. Тем самым вы еще больше можете ввести человека в состояние депрессии, особенно если будете настойчиво ему советовать и говорить. Тем самым человек подумает, что действительно, может быть, мне рекомендуют что-то дельное, но у меня не получается. Если человек чувствует, что у него что-то не получается в этот момент, он входит в это состояние разочарования по отношению к себе, и депрессия еще глубже.