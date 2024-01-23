Списывают на человеческую лень. Что отличает депрессию как заболевание?
Праздники отгуляли, и на смену веселья пришли уныние, тоска, грусть и апатия. Зимняя хандра – это достаточно распространенное явление. Психологи уверяют: причина зимней депрессии в гормонах, а точнее в соотношении их друг с другом. Серотонин – гормон радости вызывает хорошее настроение, в то время, как мелатонин отвечает за сон и пассивность. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Екатерина Олесюк, никогда не сталкивалась с хандрой и депрессией:
Я HR, эксперт по человеческим ресурсам. «Свет и радость мы приносим людям». Не зря я выбрала такую профессию, я в этом живу. Я просыпаюсь, чувствую себя гармонично. Поэтому слово «депрессия» когда мне говорят, я это списываю просто на человеческую лень.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Или нелюбимая работа как вариант, правильно? Вы свою работу любите, с радостью просыпаетесь.
Екатерина Олесюк:
Однозначно.
Наталья Надольская:
Вы хотите на нее идти, а если работа изначально тяжелая, нелюбимая, то какое настроение с утра?
Светлана Агарвал, певица:
Депрессия как заболевание-то существует.
Екатерина Олесюк:
Опять же для этого нужно что-то делать, правильно? Для этого нужно прислушиваться к себе либо идти к специалистам, которые вам действительно помогут.
Денис Северов, магистр психологии:
Вот здесь я в корне не согласен с нашей гостьей. Ведь когда у человека происходит что-то в жизни, с чем он просто не может справиться физиологически, психологически, гормонально, у него умирает близкий человек, то он действительно попадает в состояние депрессии. Полное отсутствие желаний, полная потеря сил, и ни о какой лени здесь не может идти речи.
Один из самых глупых советов. Что нельзя говорить человеку, страдающему депрессией – подробнее здесь.