Списывают на человеческую лень. Что отличает депрессию как заболевание?

Праздники отгуляли, и на смену веселья пришли уныние, тоска, грусть и апатия. Зимняя хандра – это достаточно распространенное явление. Психологи уверяют: причина зимней депрессии в гормонах, а точнее в соотношении их друг с другом. Серотонин – гормон радости вызывает хорошее настроение, в то время, как мелатонин отвечает за сон и пассивность. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Екатерина Олесюк, никогда не сталкивалась с хандрой и депрессией:

Я HR, эксперт по человеческим ресурсам. «Свет и радость мы приносим людям». Не зря я выбрала такую профессию, я в этом живу. Я просыпаюсь, чувствую себя гармонично. Поэтому слово «депрессия» когда мне говорят, я это списываю просто на человеческую лень.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Или нелюбимая работа как вариант, правильно? Вы свою работу любите, с радостью просыпаетесь.

Екатерина Олесюк:

Однозначно.

Наталья Надольская:

Вы хотите на нее идти, а если работа изначально тяжелая, нелюбимая, то какое настроение с утра?