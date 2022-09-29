«Это будет самое тяжёлое время для Беларуси». Почему мы должны укреплять союз с Россией?

Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим эскалацию военного конфликта в мире и референдумы на освобожденных территориях. В гостях председатель правления Республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание» Вадим Гигин и председатель комитета Народного Совета ДНР Владислав Бердичевский.

Вадим Гигин, председатель правления Республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание»:

Наше руководство предпринимает достаточные шаги на данный момент для обеспечения безопасности. Это и военные шаги. Вы видите, что проходят сейчас учения. Это и дипломатические шаги, и, конечно же, укрепление нашего союза с Российской Федерацией. Почему? Потому что все эти провокации, информационные вбросы – это попытка нас с Россией разобщить. Уверяю вас, несмотря на мощь наших вооруженных сил, НАТО, если у нас не будет России…