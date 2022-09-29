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«Это будет самое тяжёлое время для Беларуси». Почему мы должны укреплять союз с Россией?

29 сентября 2022 18:58
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Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим эскалацию военного конфликта в мире и референдумы на освобожденных территориях. В гостях председатель правления Республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание» Вадим Гигин и председатель комитета Народного Совета ДНР Владислав Бердичевский.

Вадим Гигин, председатель правления Республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание»:
Наше руководство предпринимает достаточные шаги на данный момент для обеспечения безопасности. Это и военные шаги. Вы видите, что проходят сейчас учения. Это и дипломатические шаги, и, конечно же, укрепление нашего союза с Российской Федерацией. Почему? Потому что все эти провокации, информационные вбросы – это попытка нас с Россией разобщить. Уверяю вас, несмотря на мощь наших вооруженных сил, НАТО, если у нас не будет России…

«Это будет самое тяжёлое время для Беларуси». Почему мы должны укреплять союз с Россией?-1

Григорий Азаренок, СТВ:
Навалится, грубо говоря.

Вадим Гигин:
Да, безусловно. В этом ни у кого не должно быть никаких сомнений. И это будет самое тяжелое время для Беларуси. Сейчас наша задача: не довести до такой ситуации. И в этом плане союз с Российской Федерацией играет огромное значение.

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# Беларусь-Россия # общество # Вадим Гигин # Григорий Азарёнок # Фотофакт

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