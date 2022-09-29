«Россия будет активно защищать свою территорию». Зачем на самом деле нужен референдум и чего ждут в ДНР?
Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим эскалацию военного конфликта в мире и референдумы на освобожденных территориях. В гостях председатель правления Республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание» Вадим Гигин и председатель комитета Народного Совета ДНР Владислав Бердичевский.
Григорий Азаренок, СТВ:
Ну вот мы сейчас обсуждали ход референдума в ЛНР. Расскажите, как все прошло в многострадальной ДНР?
«У меня все соседи проголосовали во дворе». Как проходил референдум?
Владислав Бердичевский, председатель комитета Народного Совета ДНР:
У нас были выездные комиссии избирательные. Люди ходили три дня по домам фактически, по всем районам, по всем городам. Люди ждали их, собирались во дворах. Выходили с рупором, кричали, когда нужно было голосовать, когда приезжали. У меня все соседи проголосовали во дворе. Лично спрашивали, когда будет комиссия. Я приехал вечером, мне сказали: мы проголосовали, все собрались. Я голосовал на участке, который открылся во вторник. Большая была очередь. С 8 утра люди собрались, до открытия еще. В Ясиноватая, там мой округ, это город-спутник фактически Донецка. И там большая очень была очередь. Я зашел, проголосовал. Все с таким хорошим настроением. Все ждут, что наконец-то прекратится этот ужас, который продолжается восемь лет, потому что у нас обстрелы города каждый день, нет ни одного безопасного места. То есть в любом районе города в любое время может прилететь снаряд. И, в принципе, человек может погибнуть. Поэтому мы считаем, что Россия уже будет активнее защищать свою территорию. И надеемся на то, что это все скоро прекратится.
Григорий Азаренок:
Референдум прошел, его результаты зафиксированы. Чего вы ждете от завтрашнего дня? Дмитрий Песков проанонсировал большое торжественное собрание в Кремле. Лидеры Донецка, Луганска, Запорожья, Херсона выехали в Россию. Чего народ на Донбассе ждет от завтрашнего дня?
«Мы надеемся на то, что эти обстрелы в ближайшее время прекратятся»
Владислав Бердичевский:
Мы ждем то же самое, чего мы ждали восемь лет назад. Мы ждем подписания договора о включении ДНР в состав РФ и ратификации этого договора Госдумой в последующие несколько дней. И, в принципе, мы ждем, что все теперь уже по сценарию крымскому 100 %. Мы понимаем, что так и будет.
Григорий Азаренок:
Как вы считаете, народ Донбасса после завтрашнего дня сможет вздохнуть облегченно? Ведь даже за шесть месяцев специальной военной операции усилены обстрелы Донецка. И вот на прошлой неделе страшный террористический акт фактически, когда по рынку ударили. Во время референдума обстрелы продолжались. Вот как вы считаете, после подписания таких документов люди, которые восемь лет испытывают весь этот ужас, они же вправе рассчитывать на то, что уже это прекратится?
Владислав Бердичевский:
Конечно, вправе рассчитывать. За эти шесть месяцев, как вы говорите, киевский режим понял конкретно, что Донбасс уже не вернуть. Поэтому по аналогии «не доставайся же ты никому» эти обстрелы проходят, которых не было восемь лет, по центру городу, по рынкам. Это же не первый рынок, который обстреляли. У нас есть в одном микрорайоне рынок, в который регулярно, раз в неделю, что-то прилетает. И поэтому мы ждем, конечно, что Россия будет активно защищать свою территорию. Территорию РФ. И мы надеемся на то, что эти обстрелы в ближайшее время прекратятся. Мы рассчитываем, что будут нанесены ракетные удары по тем местам, откуда ведется обстрел Донецка в том числе. Потому что у нас нет такого вооружения, а Украина получает от Запада дальнобойную артиллерию французскую, американские HIMARS, которые могут за 40 километров прицельно бить в точку. Поэтому я думаю, что мы заслужили, чтобы все прекратилось.
В Донецке появились плакаты с Байденом и Урсулой фон дер Ляйен
Григорий Азаренок:
Интересный факт: в Донецке появились очень креативные, очень творческие, с юмором плакаты. Они обращены к западным лидерам. Плакаты с Урсулой, с президентом США, сфальсифицировавшим выборы в 2020 году. В принципе, тонкий ответ на все провокации.
Владислав Бердичевский:
Мы говорили всегда, что Обама подарил России Крым, а Байден сейчас подарил России Донбасс. И Запорожье, и Херсон, и Луганск, и Донецк. Это все то, что называлось Новороссией, о чем мы говорили в 2014 году. Пока без Харькова, без Николаева, без Одессы. Но я надеюсь, что эти области будут следующими в очереди.
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