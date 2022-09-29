Пока люди заполняли бюллетень, по избирательному участку бомбили. Гигин о референдуме в ЛНР

Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим эскалацию военного конфликта в мире и референдумы на освобожденных территориях. В гостях председатель правления Республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание» Вадим Гигин и председатель комитета Народного Совета ДНР Владислав Бердичевский. Григорий Азаренок, СТВ:

Вы совсем недавно из очень интересной командировки. Расскажите, где вы были, что вы делали, какие ваши впечатления?

Вадим Гигин, председатель правления Республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание»:

Я был в ЛНР, там проходил референдум. Конечно, как политологу это такая профессиональная возможность посмотреть, как это все организовано. Думаю, для вас нет сомнений, что позиция жителей Донбасса очевидна, но было важно посмотреть, что и как там проходит в этих условиях давления, в условиях нагнетания атмосферы. Если угодно, это такая человеческая солидарность с людьми, которые нам близки, чтобы они чувствовали, что они не одиноки, что у них есть поддержка. Это тоже очень важно. Могу сказать, что, несмотря на давление, выборы проходили в очень организованной обстановке. Там есть специфика, но интересно, что еще со времен Украины, оказывается, у них довольно крупные избирательные участки. Я хорошо знаю избирательный процесс в Республике Беларусь. У нас в избирательном участке тысяча с небольшим человек, а там в участке по три-пять тысяч. Вот такая традиция. Но это специфика. Люди максимально хотели соблюсти… Григорий Азаренок:

То, что мы называем демократическими процедурами.

Вадим Гигин:

Да, открытость, всеобщность. Григорий Азаренок:

То есть по почте не было никаких… Никакие мертвецы не голосовали. Вадим Гигин:

Когда говорят, что внезапно объявили, это безопасность определяла такую быстроту принятия решений. Были организованы мобильные пункты. Как выглядело? Вот автобус, там стоит перевернутый стол, который делает импровизированную кабинку, потому что если его перевернуть, то с трех сторон, как кабинка, закрывается. Но люди не скрывались. Мы даже некоторым избирателям после того, как они сделали свой выбор, где-то делали замечание, что надо бюллетень сложить, чтобы не было видно. А люди открыто говорили: «А я не скрываю свою позицию». Там были очень яркие, эмоциональные сцены. Например, в Луганском драматическом театре директор (художественный руководитель) была и председателем избирательного участка на территории театра. Когда шло голосование, у них было открытие сезона. Открытие начинается с зачитывания имен актеров, которые ушли на фронт. Кто-то из них в госпитале, кто-то сейчас воюет, и весь зал слушает это стоя.