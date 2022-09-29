Гигин про диверсию на «Северном потоке»: американцы готовы пойти на любые жертвы, но не допустить пересмотра мироустройства

Вадим Гигин, председатель правления Республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание»:

Диверсия на «Северном потоке», а уже никто не сомневается, что это диверсия, эти разговоры о ядерной войне – они готовы и полны решимости пойти на нее. Это свидетельствует о том, что для Запада нет красных линий, нет никаких ограничителей в борьбе за свою гегемонию. Мы, честно скажу, думаю, многие, ну, кто-то скажет, что они предвидели, думаю, надо прямо сказать: большинство аналитиков и политиков не ожидали просто такой адской решимости, готовности привнести в жертву весь мир. Как фигура речи, конечно, говорили в обсуждениях, но в реальности, когда расчеты, не было такого. Думали, что все-таки Запад, американцы готовы на какие-то там соглашения, диспозиция сил или нет. Мы должны понимать, что происходит, просто каждый осознавать. Американцы готовы довести ситуацию до уничтожения всего мира, даже частичного уничтожения США, притом, как они заявляют, что-то останется, чтобы в новом мире сохранить свою гегемонию. Ситуация такова. То, что я вам говорю, – это не пропаганда, это не фигура речи, это реальность. Они готовы пойти на любые жертвы, издержки, но не допустить пересмотра нынешнего мироустройства.

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