«Президентом предложено не ограничиваться 10%». Снопков об узаконивании нарушения границ земельного участка

Новости Беларуси. Земли сельскохозяйственного и лесного назначения находятся и будут находиться в собственности государства. Об этом заявил Президент Беларуси во время совещания по вопросам совершенствования земельных отношений. Соответствующий проект указа представили Александру Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси:

Возможность дробления участка. Правительство предложило четко ограничить самовольное занятие земельного участка, то есть захват его фактически. Что касается нарушения границ выделенного участка, правительство предложило узаконить их, в случае если превышение не больше 10 % от существующей территории участка. Президентом предложено не ограничиваться 10 %, а исходить из ситуации по решению местных органов.

Все это правительству предстоит еще раз проанализировать, четко прописав механизм работы: обязанности руководителей на местах и ответственность за рациональное распределение земель. В остальном существующие принципы земельных отношений сохранятся.

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