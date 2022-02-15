Прямой эфир

«Президентом предложено не ограничиваться 10%». Снопков об узаконивании нарушения границ земельного участка

15 февраля 2022 18:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Земли сельскохозяйственного и лесного назначения находятся и будут находиться в собственности государства. Об этом заявил Президент Беларуси во время совещания по вопросам совершенствования земельных отношений. Соответствующий проект указа представили Александру Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Президентом предложено не ограничиваться 10%». Снопков об узаконивании нарушения границ земельного участка -1

Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси:  
Возможность дробления участка. Правительство предложило четко ограничить самовольное занятие земельного участка, то есть захват его фактически. Что касается нарушения границ выделенного участка, правительство предложило узаконить их, в случае если превышение не больше 10 % от существующей территории участка. Президентом предложено не ограничиваться 10 %, а исходить из ситуации по решению местных органов.  

Все это правительству предстоит еще раз проанализировать, четко прописав механизм работы: обязанности руководителей на местах и ответственность за рациональное распределение земель. В остальном существующие принципы земельных отношений сохранятся.  

Читайте также:  

Лукашенко: «Сколько стоит, Игорь Петрович, в этом селе сегодня дом, если его продать на 15 сотках?»  

Лукашенко о новациях в сфере земельных отношений: кому это выгодно? Я задаю вопросы, притом в жесткой форме  

Снопков про изменения в земельном кодексе: «Что это за новации? Они достаточно простые, но они выстраданы»  

# Закон # общество # Александр Лукашенко # Николай Снопков # Ксения Худолей # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Снопков: «У нас явно идёт тенденция, что районный центр превращается в деревню, областной центр в районный»
15 февраля 2022 18:24

Снопков: «У нас явно идёт тенденция, что районный центр превращается в деревню, областной центр в районный»

Турчин о земельных вопросах: если опустим на уровень области и района, это позволит в разы оперативнее решать проблемы
15 февраля 2022 18:23

Турчин о земельных вопросах: если опустим на уровень области и района, это позволит в разы оперативнее решать проблемы

Лукашенко: у нас губернаторы слышат, что говорит Президент, а потом «ай, да ладно, что там»
15 февраля 2022 17:27

Лукашенко: у нас губернаторы слышат, что говорит Президент, а потом «ай, да ладно, что там»