Снопков про изменения в земельном кодексе: «Что это за новации? Они достаточно простые, но они выстраданы»

Новости Беларуси. Земли сельскохозяйственного и лесного назначения находятся и будут находиться в собственности государства. Об этом заявил Президент Беларуси во время совещания по вопросам совершенствования земельных отношений. Соответствующий проект указа представили Александру Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работа над проектом указа ведется около двух лет. Президент уже дважды рассматривал документ. Главное – не допустить спекуляций и не разрушить работающую почти 30 лет систему взаимоотношений в этой сфере, считает Александр Лукашенко. Как позже рассказал первый вице-премьер, главная цель документа – развивать сельские земли, сделать их привлекательными для граждан. А это возможно, если ряд вопросов собственники (потенциальные или действующие) смогут решать на уровне местных властей. При этом стратегические решения относительно сельхозземель и лесных угодий по-прежнему будет принимать только глава государства.

Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси:

Что это за новации? Они достаточно простые, но они выстраданы. Это, во-первых, размер участков в сельских населенных пунктах. Сегодня это до 25 соток. Правительство предлагало до гектара. Президент предложил не ограничиваться гектаром, а при необходимости выделять и больше для обслуживания жилого дома. Второй момент – это целевое использование участков. Также предлагается более гибкий, более вариативный подход, включая трансформацию из личного подсобного хозяйства в территорию для обслуживания жилого дома – и наоборот. Третий момент – возможность дробления участка. Много примеров того, когда отец хочет построить рядом с сыном или сын хочет построить рядом с отцом дом. На данный момент это сделать достаточно сложно.

Все изменения с учетом доработок найдут отражение в земельном кодексе.