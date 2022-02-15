Лукашенко: у нас губернаторы слышат, что говорит Президент, а потом «ай, да ладно, что там»

Новости Беларуси. Земли сельскохозяйственного и лесного назначения находятся и будут находиться в собственности государства. Об этом заявил Президент Беларуси во время совещания по вопросам совершенствования земельных отношений. Соответствующий проект указа представили Александру Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выпирающий соседский забор или желание передумать и вместо дома построить на своем участке баню? Логичнее и оперативнее разобрать на месте. С одной лишь оговоркой – каждый конкретный случай должен быть решен по справедливости. Хозяйский подход к использованию земли вообще неотложная истина для управленцев.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Может, где-то и надо по дешевке продать участок и бесплатно передать? И таких земель у нас, уважаемые мужики, предостаточно. Просто у нас губернаторы, да и правительство, слышат, что говорит Президент, а потом: ай, да ладно, что там… Но это вы очень рискуете. Я вижу у Турчина. Выезжаю на вторую кольцевую дорогу, справа смотрю: на полутора гектарах стоит будка электрическая, а вокруг пустыня. И это полтора гектара. И куча столбов от этой подстанции идет.