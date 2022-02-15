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Снопков: «У нас явно идёт тенденция, что районный центр превращается в деревню, областной центр в районный»

15 февраля 2022 18:24
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Новости Беларуси. Земли сельскохозяйственного и лесного назначения находятся и будут находиться в собственности государства. Об этом заявил Президент Беларуси во время совещания по вопросам совершенствования земельных отношений. Соответствующий проект указа представили Александру Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Пристоличье – «золотые земли» страны. В 2021 году здесь с молотка продали 917 участков на 26 миллионов рублей в госбюджет. Но даже в центральном регионе есть и менее востребованные земли, что уж говорить о небольших селах по всей стране. Речь об участках, которые фактически простаивают без дела. Таких в райцентрах и населенных пунктах специалисты насчитали около миллиона гектаров. Им правительство предлагает дать второе дыхание за счет новых законодательных норм.  

Снопков: «У нас явно идёт тенденция, что районный центр превращается в деревню, областной центр в районный»-1

Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси:  
Из 128 административно-территориальных единиц рост численности за последние 10 лет наблюдается только в 16-ти. К сожалению, можно констатировать, это не нагнетание обстановки, но тенденцию переломить не удалось. У нас явно идет тенденция, что районный центр превращается в деревню, областной центр в районный центр, остается только один мегаполис Минск.  

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Но это ты имеешь в виду по численности в деревню?  

Николай Снопков:  
Да.  

Снопков: «У нас явно идёт тенденция, что районный центр превращается в деревню, областной центр в районный»-4

Александр Лукашенко:  
А так можем губернаторов обидеть, они подумают: так мы же эти районные центры так вылизали, что приятно проехать и посмотреть.  

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# Рождаемость в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Николай Снопков # Ксения Худолей # Фотофакт

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