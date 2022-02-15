Снопков: «У нас явно идёт тенденция, что районный центр превращается в деревню, областной центр в районный»

Новости Беларуси. Земли сельскохозяйственного и лесного назначения находятся и будут находиться в собственности государства. Об этом заявил Президент Беларуси во время совещания по вопросам совершенствования земельных отношений. Соответствующий проект указа представили Александру Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пристоличье – «золотые земли» страны. В 2021 году здесь с молотка продали 917 участков на 26 миллионов рублей в госбюджет. Но даже в центральном регионе есть и менее востребованные земли, что уж говорить о небольших селах по всей стране. Речь об участках, которые фактически простаивают без дела. Таких в райцентрах и населенных пунктах специалисты насчитали около миллиона гектаров. Им правительство предлагает дать второе дыхание за счет новых законодательных норм.