Лукашенко о новациях в сфере земельных отношений: кому это выгодно? Я задаю вопросы, притом в жёсткой форме

В силу сложности и тонкости вопроса работу ведут не первый год. На разных этапах возникают вопросы. Сегодня, 15 февраля, их прибавилось. Глава государства подчеркнул: к законодательству в этой сфере нельзя относиться лишь как к своду нормативных правил, ведь основа – многовековой опыт, традиции использования земли на конкретной территории конкретным народом.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Как всегда, я задаю вопрос. Ко времени нововведения, которые предлагаются, нужны ли они вообще и кому нужны? Обратите внимание: крестьянам, людям, которые всегда, издревле, исторически жили на этих землях, или кому-то, кто прихватил здесь, прикупил по невысоким ценам (цена на землю сейчас растет) клочки, кусочки возле Минска, внутри кольцевой дороги и сегодня хочет, как вы пишете, свободно распоряжаться этой землей? В том числе речь идет о том, чтобы передать ряд существенных полномочий главы государства на уровень ниже. Для строительства частных домов предлагается разрешить выделять участки площадью до 1 гектара. Хотелось бы, чтобы губернаторы включились и сказали: у нас достаточно земельных ресурсов, чтобы, не уничтожая леса, наделить желающих аж до одного гектара. По-моему, мы сегодня и по 6-10 соток не можем обеспечить желающих (там, где они хотят, по крайней мере). Поэтому хотелось бы услышать ответ на этот вопрос.

Могут быть расширены возможности по узакониванию самовольно занятых участков, изменению целевого назначения участка до завершения строительства. То есть самовольно занял кусок земли – давайте узаконим. Не надо на Президента это выносить, сейчас это почти невозможно узаконить, это единичные случаи. Мы там внизу разберемся. Или же человек взял кусок земли, чтобы построить дом и заниматься сельским хозяйством, еще чем-то. Не начал еще строить – ему захотелось возвести там какой-нибудь клуб. Давайте разрешим. Но тогда чем ты вчера думал, когда просил эту землю под строительство жилья или сельского хозяйства? Кроме того, правительство считает, что настало время разрешить свободное распоряжение участками, полученными в том числе на льготных условиях. Как я в начале сказал: кому выгодны вот такие новации и изменения? Я пока ничего не опровергаю. Я задаю вопросы. Притом в такой более жесткой форме.