Турчин о земельных вопросах: если опустим на уровень области и района, это позволит в разы оперативнее решать проблемы
Новости Беларуси. Земли сельскохозяйственного и лесного назначения находятся и будут находиться в собственности государства. Об этом заявил Президент Беларуси во время совещания по вопросам совершенствования земельных отношений. Соответствующий проект указа представили Александру Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Правительство предлагает ряд полномочий Президента передать местной вертикали. Сегодня к главе государства сведены даже несущественные проблемы, которые решить на локальном уровне затруднительно.
Александр Турчин, председатель Минского областного исполнительного комитета:
Буквально вчера обратилась женщина из Борисовского района, которая построила на своем земельном участке дом, но угол вышел за границы. По нынешнему законодательству, это требует обращения на уровне главы государства. И таких случаев, к сожалению, не так мало. Для меня как председателя облисполкома, если мы эти вещи опустим на уровень области и района, это позволит в разы оперативнее решать возникшие проблемы у людей.
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