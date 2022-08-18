Лукашенко в гродненском хозяйстве: «Мы что, денежные мешки? Наскладывать этих денег, что в колхозе»

Новости Беларуси. Плодоовощной запас в хранилищах страны, технологическая дисциплина в аграрной сфере, строительство доступного арендного жилья. Эти и другие темы звучали 18 августа в Гродненской области, куда Александр Лукашенко приехал с рабочим визитом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Селу помогают. Особенно тем, кто работает. Субсидии, доплаты, подъемные кредиты и дешевые энергоресурсы, а сейчас еще и санкции помогли. Ближайший рынок стал еще и премиальным для наших колбас и сыров, но так будет не всегда.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Государство для сельского хозяйства имеет какой-то уровень преференции. Дальше опасно. Дальше льготировать сельское хозяйство, особенно ваше производство хорошее, очень опасно, потому что будет дисбаланс в экономике страны. В целом. Это очень опасно. Иметь поддержку государства и тремя пальцами не отщипнуть, як у народзе кажуць, и не дать своему населению – во имя чего мы работаем? Поэтому, если это все взвесить, получается вот так. Я тоже так когда-то говорил, когда был директором: вот, нас обижают. А когда стал Президентом и посмотрел в целом на проблему – не очень-то мы село обижаем. Просто надо где-то напрягаться. Да, ты небогатый, но еще у тебя проблема. У тебя огромная социалка. У тебя другие проблемы. То есть этим самым, поддерживая людей, ты поддерживаешь их материальное благосостояние, а это тоже затраты. Отсюда и рентабельность будет поменьше. Но это хорошо, что ты поддерживаешь. И пусть будет такая рентабельность. Мы что, денежные мешки? Наскладывать этих денег, что в колхозе. В свои карманы? Мы же для людей работаем.
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