Президент: Гродненская область была лучшей в Советском Союзе, я восхищался вами
Новости Беларуси. Плодоовощной запас в хранилищах страны, технологическая дисциплина в аграрной сфере, строительство доступного арендного жилья. Эти и другие темы звучали 18 августа в Гродненской области, куда Александр Лукашенко приехал с рабочим визитом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент продолжает инспектировать ситуацию в сельском хозяйстве и уже традиционно для этого времени года выезжает в поля. Сегодня главу государства встречали в одном из передовых предприятий – кооперативе имени Кремко. Да и в целом аграрии всего региона заслужили похвалу – на полях почти образцовый порядок. Однако так не везде. Актуальные для всего агросектора проблемы уборочной сегодня разбирали на совещании.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Соринка в глазу Караника и бревно – у Брыло. Это солома. Это не только подстилка для коров, но и грубые корма в рационе не помешают.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
По-моему, вы немножко не справляетесь с соломой и дискованием почвы, лущением стерни. Хуже может быть, если мы рано посеем сейчас озимые или поздно посеем. Это уже будет плохо, если не успеем в агротехнические сроки. А солому чем раньше уберем, освободим поле.
Ухоженные поля и красочный агрогородок. Так было не всегда. Даже самое ухоженное поле может испортить ураган. Такой, экономический и социальный, пронесся и над этой, теперь образцовой, землей.
Александр Лукашенко:
Гродненская область в советские времена была лучшей в Советском Союзе. Сюда приезжали все, учились. Я приезжал без всякой организации. И у тебя здесь был на землях. И вообще восхищался. Я восхищался вами, как вы работаете. Развалился Советский Союз. Это я говорю о своих воспоминаниях. Первое мое посещение в качестве Президента в Гродненскую область. Я летел из Минска, и у меня кровью сердце обливалось. Как можно было за полтора-два года все уничтожить? Почему я своего соперника Дубко, перешагнув через все обиды и прочее (в выборную кампанию было все), назначил здесь губернатором. И я помню, как тяжело было лучшую в стране область приводить в чувство.
История в прошлом. Разговор о будущем. Первая и главная тема – жилье. Любовь к родине, к своей земле, к рабочему месту начинается с собственного жилья. Свой дом – это еще и семейное гнездо, оно должно быть уютным, теплым – значит, деревянным.
Александр Лукашенко:
Сейчас жилье – дороговизна жуткая. На что больше всего спрос высокий и что подорожало? Лес. И вот я так лечу над страной – кругом лес, лес, лес. А учитывая, как Леонид Константинович [Заяц – прим. ред.] с Брыло хозяйствуют, скоро и сельхозземли тоже под лес уйдут, под хмызняк, если мы их не спасем и не начнем заниматься культуртехникой, вот как в области здесь.
Деревянное домостроение должно стать демократичным. Под Могилевом делают срубы на заказ. Другой вариант – это просто доступная древесина. Это, можно сказать, прорывное решение Президента. Подробности здесь.
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