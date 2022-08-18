Президент: Гродненская область была лучшей в Советском Союзе, я восхищался вами

​Новости Беларуси. Плодоовощной запас в хранилищах страны, технологическая дисциплина в аграрной сфере, строительство доступного арендного жилья. Эти и другие темы звучали 18 августа в Гродненской области, куда Александр Лукашенко приехал с рабочим визитом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ​Президент продолжает инспектировать ситуацию в сельском хозяйстве и уже традиционно для этого времени года выезжает в поля. Сегодня главу государства встречали в одном из передовых предприятий – кооперативе имени Кремко. Да и в целом аграрии всего региона заслужили похвалу – на полях почти образцовый порядок. Однако так не везде. Актуальные для всего агросектора проблемы уборочной сегодня разбирали на совещании.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Соринка в глазу Караника и бревно – у Брыло. Это солома. Это не только подстилка для коров, но и грубые корма в рационе не помешают.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

По-моему, вы немножко не справляетесь с соломой и дискованием почвы, лущением стерни. Хуже может быть, если мы рано посеем сейчас озимые или поздно посеем. Это уже будет плохо, если не успеем в агротехнические сроки. А солому чем раньше уберем, освободим поле.

Ухоженные поля и красочный агрогородок. Так было не всегда. Даже самое ухоженное поле может испортить ураган. Такой, экономический и социальный, пронесся и над этой, теперь образцовой, землей.