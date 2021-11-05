Президент: в канун 7 ноября все начальники должны приехать к людям и отчитаться не только словами, а конкретными делами

Новости Беларуси. Больше четверти века назад в Беларуси было принято решение продолжить отмечать праздник 7 ноября. Эту традицию на постсоветском пространстве сохранили только у нас и в Кыргызстане. Как показало время, тогда в решении не ошиблись. Страна от этого только выиграла, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусской фишкой в борьбе с пандемией можно считать сохранение привычного образа жизни для всего общества. Согласитесь, излишние ограничения, стрессы здоровья не прибавляют ни отдельно взятому человеку, ни системе в целом. У нас же жизнь не останавливалась, потому, как водится, к 7 ноября на карте появляются все новые и новые важные и нужные каждому белорусу объекты.