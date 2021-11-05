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Президент: в канун 7 ноября все начальники должны приехать к людям и отчитаться не только словами, а конкретными делами

05 ноября 2021 17:00
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Новости Беларуси. Больше четверти века назад в Беларуси было принято решение продолжить отмечать праздник 7 ноября. Эту традицию на постсоветском пространстве сохранили только у нас и в Кыргызстане. Как показало время, тогда в решении не ошиблись. Страна от этого только выиграла, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусской фишкой в борьбе с пандемией можно считать сохранение привычного образа жизни для всего общества. Согласитесь, излишние ограничения, стрессы здоровья не прибавляют ни отдельно взятому человеку, ни системе в целом. У нас же жизнь не останавливалась, потому, как водится, к 7 ноября на карте появляются все новые и новые важные и нужные каждому белорусу объекты. 

Президент: в канун 7 ноября все начальники должны приехать к людям и отчитаться не только словами, а конкретными делами-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я долго думал, как же обозначить этот праздник, чтобы вы восприняли его. И тогда было принято решение, что не отказываясь ни от чего, не разрушая памятники, дороги, имена, не уничтожая, давайте сделаем этот праздник, к которому мы будем стремиться что-то в Беларуси прежде всего построить и подарить народу. Ну так оно и прижилось. Поэтому в канун 7 ноября все начальники большие и малые, сверху и донизу – должны приехать к людям и отчитаться перед ними. Но не только словами, а конкретными делами.

Президент: в канун 7 ноября все начальники должны приехать к людям и отчитаться не только словами, а конкретными делами-4

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Президент о 7 ноября: «Я долго думал, как же обозначить этот праздник, чтобы вы восприняли его»

# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Фотофакт

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