«С возрастом уже могут быть проблемы». Белорус рассказал, почему много занимается спортом и при чём здесь женщины
Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Сергей ходит в тренажерный зал.
Сергей Валаханович, владелец барбершопа:
Три раза в неделю – зал, три раза в неделю – бассейн.
Алеся Лакина:
Это помогает в общении с женщинами вам как-то?
Сергей Валаханович:
Ну, конечно, помогает.
Алеся Лакина:
Вы для этого ходите?
Сергей Валаханович:
Это помогает. Во-первых, здоровье. Допустим, у меня проблемы со спиной. Лечить ее, в принципе, в таком возрасте уже сложно, бесполезно.
Наталья Широкова, ведущая ток-шоу:
В таком – это в каком?
Сергей Валаханович:
В таком. Ну 43 мне, допустим. Но помогает в укреплении мышечного корсета: пресс и спина, у тебя спина не болит, во-первых. Во-вторых, у мужчин по физиологии – может я не прав – когда талия уже становится больше 100-120 и так далее, со временем, с возрастом уже могут быть проблемы, на самом деле, и с потенцией какой-то.
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
А нам еще рожать и рожать, делать детей еще и делать.
Сергей Валаханович:
Поэтому, когда у мужчины все нормально с прессом, с мышцами, конечно, уверенность в себе есть.
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