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«С возрастом уже могут быть проблемы». Белорус рассказал, почему много занимается спортом и при чём здесь женщины

05 ноября 2021 16:15
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Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Сергей ходит в тренажерный зал.

«С возрастом уже могут быть проблемы». Белорус рассказал, почему много занимается спортом и при чём здесь женщины-1

Сергей Валаханович, владелец барбершопа:
Три раза в неделю – зал, три раза в неделю – бассейн.

Алеся Лакина:
Это помогает в общении с женщинами вам как-то?

Сергей Валаханович:
Ну, конечно, помогает.

Алеся Лакина:
Вы для этого ходите?

Сергей Валаханович:
Это помогает. Во-первых, здоровье. Допустим, у меня проблемы со спиной. Лечить ее, в принципе, в таком возрасте уже сложно, бесполезно.

Наталья Широкова, ведущая ток-шоу:
В таком – это в каком?

«С возрастом уже могут быть проблемы». Белорус рассказал, почему много занимается спортом и при чём здесь женщины-4

Сергей Валаханович:
В таком. Ну 43 мне, допустим. Но помогает в укреплении мышечного корсета: пресс и спина, у тебя спина не болит, во-первых. Во-вторых, у мужчин по физиологии – может я не прав – когда талия уже становится больше 100-120 и так далее, со временем, с возрастом уже могут быть проблемы, на самом деле, и с потенцией какой-то.

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
А нам еще рожать и рожать, делать детей еще и делать.

Сергей Валаханович:
Поэтому, когда у мужчины все нормально с прессом, с мышцами, конечно, уверенность в себе есть.

Почему женщинам нравятся брутальные мужчины? Спросили у психолога – подробнее здесь.

# Здоровье # общество # Алеся Лакина # Сергей Валаханович # Наталья Широкова # Екатерина Забенько # Фотофакт

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