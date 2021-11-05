«С возрастом уже могут быть проблемы». Белорус рассказал, почему много занимается спортом и при чём здесь женщины

Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу « Точки над i ». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Сергей Валаханович: Это помогает. Во-первых, здоровье. Допустим, у меня проблемы со спиной. Лечить ее, в принципе, в таком возрасте уже сложно, бесполезно.

Алеся Лакина : Это помогает в общении с женщинами вам как-то?

Сергей Валаханович, владелец барбершопа: Три раза в неделю – зал, три раза в неделю – бассейн.

Сергей Валаханович:

В таком. Ну 43 мне, допустим. Но помогает в укреплении мышечного корсета: пресс и спина, у тебя спина не болит, во-первых. Во-вторых, у мужчин по физиологии – может я не прав – когда талия уже становится больше 100-120 и так далее, со временем, с возрастом уже могут быть проблемы, на самом деле, и с потенцией какой-то.

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

А нам еще рожать и рожать, делать детей еще и делать.

Сергей Валаханович:

Поэтому, когда у мужчины все нормально с прессом, с мышцами, конечно, уверенность в себе есть.