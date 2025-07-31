В Минске подвели итоги конкурса профмастерства «Минский мастер – 2025» среди соцработников

Они помогают тем, кто в этом по-настоящему нуждается. В столице подвели итоги конкурса профессионального мастерства «Минский мастер – 2025» среди социальных работников, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

За звание лучшего специалиста боролись 9 человек: по одному от каждого территориального центра города. Конкурс проходил в три этапа. Это теоретическое тестирование, интеллектуальный квиз и творческое задание. Чем удивлять компетентное жюри и зрителей, участники решали самостоятельно. По итогам всех этапов победу в конкурсе одержала Наталья Шветковская – социальный работник из территориального центра Партизанского района.

Арина Куприянко социальный работник ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Московского района»: Моя работа для меня – это, наверное, какой-то смысл жизни, потому что когда-то в далеком 2020 году я сначала была волонтером Белорусского детского хосписа, и потом плавно отсюда перетекла и моя работа. Уже я пять лет тружусь в этом замечательном центре с ребятами. Наши ребята – это уникальные люди.

Петр Шутько, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Центр «Росток» у нас работает меньше года, но уже показал свою востребованность, потому что тот комплекс услуг, который здесь предоставляется, очень широк, это центр уникальный. У людей с инвалидностью появилась возможность социальной реабилитации. Это очень важный компонент для того, чтобы человека научить жить с той проблемой, которая у него образовалась.

Сегодня в Минске трудятся порядка 500 социальных работников. Свои услуги, всестороннюю поддержку и помощь они оказывают более чем пяти тысячам граждан.