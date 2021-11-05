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Владимир Андрейченко на открытии стадиона в Орше: «Проведена большая работа, которая дала хорошие плоды»

05 ноября 2021 16:21
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Новости Беларуси. Старт работы сразу двум спортивным объектам дали в Орше и Бабиничах. Здесь после реконструкции открыли стадион и физкультурно-оздоровительный комплекс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Андрейченко на открытии стадиона в Орше: «Проведена большая работа, которая дала хорошие плоды»-1

Спортивный подарок жителям Орши. Современный вид приобрел бывший стадион льнокомбината. Хоккей на траве, площадки для воркаута и мини-футбола, беговые дорожки. Теперь здесь смогут заниматься спортом не только местные жители, но и готовятся покорять спортивные вершины воспитанники детско-юношеской школы.

Владимир Андрейченко на открытии стадиона в Орше: «Проведена большая работа, которая дала хорошие плоды»-4

Дмитрий Аладьев, учащийся Оршанской спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва:
Занимались – бегали просто по земле. Сейчас добавили дорожки, раздевалки починили. Внутри все стало удобно. В целом мне нравится заниматься. Стало все хорошо, и удобно на дорожках бегать.

Владимир Андрейченко на открытии стадиона в Орше: «Проведена большая работа, которая дала хорошие плоды»-7

Производство, сельское хозяйство, а теперь и социальная инфраструктура. С тех пор как развитие Оршанского региона взято под особый контроль главы государства, здесь многое изменилось. Причем похорошела не только Орша, но и небольшие населенные пункты.

Владимир Андрейченко на открытии стадиона в Орше: «Проведена большая работа, которая дала хорошие плоды»-10

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Проведена большая работа, которая дала хорошие плоды для этого населенного пункта. В целом надо сказать, что касается 506-го указа Президента, то за это время, за последние три года, прошли очень большие преобразования буквально по всем направлениям.

Владимир Андрейченко на открытии стадиона в Орше: «Проведена большая работа, которая дала хорошие плоды»-13

Программа развития Оршанского района рассчитана до 2023 года. Такая поддержка в региональном развитии была принята впервые в истории независимой Беларуси. Уже сейчас очевидно, решение пошло на пользу региону.

# Государственная политика в области спорта # общество # Владимир Андрейченко # Дмитрий Аладьев # Виктор Пралич # Фотофакт

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