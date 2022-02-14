Президент Беларуси: это брехня по поводу того, что Лукашенко готов напасть на Украину

Новости Беларуси. Запад пытается развязать конфликт с участием Украины, но воевать против нее никто не планирует. Об этом Александр Лукашенко заявил 14 февраля во время встречи с политическим и государственным деятелем Украины Александром Морозом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обсудили ряд важных тем: когда будут выведены российские войска с территории Беларуси и готов ли Александр Лукашенко помочь со снятием искусственно созданного напряжения на украинском «фронте».

Виктория Ходосок, политический обозреватель:

«Союзная решимость» для Украины чуть ли не страшный сон. И забыть его президент Зеленский хотел бы с помощью приезда в Киев Байдена. Мол, визит станет мощным сигналом и будет способствовать деэскалации. Правда, пока Байден добро не дал. Да и вряд ли даст. Потому якобы защищаться от грозных захватчиков Беларуси и России придется самостоятельно. Хотя со стороны выглядит, что украинская власть как будто заигралась. Ведь об учении белорусских и российских военных говорили заранее, еще в 2021 году. Это не внезапные маневры. Это плановая проверка союзной силы.