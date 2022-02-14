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Президент Беларуси: это брехня по поводу того, что Лукашенко готов напасть на Украину

14 февраля 2022 16:37
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Новости Беларуси. Запад пытается развязать конфликт с участием Украины, но воевать против нее никто не планирует. Об этом Александр Лукашенко заявил 14 февраля во время встречи с политическим и государственным деятелем Украины Александром Морозом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Президент Беларуси: это брехня по поводу того, что Лукашенко готов напасть на Украину-1

Обсудили ряд важных тем: когда будут выведены российские войска с территории Беларуси и готов ли Александр Лукашенко помочь со снятием искусственно созданного напряжения на украинском «фронте».  

Виктория Ходосок, политический обозреватель:
«Союзная решимость» для Украины чуть ли не страшный сон. И забыть его президент Зеленский хотел бы с помощью приезда в Киев Байдена. Мол, визит станет мощным сигналом и будет способствовать деэскалации. Правда, пока Байден добро не дал. Да и вряд ли даст. Потому якобы защищаться от грозных захватчиков Беларуси и России придется самостоятельно. Хотя со стороны выглядит, что украинская власть как будто заигралась. Ведь об учении белорусских и российских военных говорили заранее, еще в 2021 году. Это не внезапные маневры. Это плановая проверка союзной силы.  

Президент Беларуси: это брехня по поводу того, что Лукашенко готов напасть на Украину-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сегодня гвалтом кричат: «Когда выведете войска?» Слушайте, это наше дело с Путиным. Мы в ближайшее время встретимся и примем решение – вместе с президентом России, потому что здесь только наши войска – когда, в какие сроки, по какому графику выводить отсюда Вооруженные Силы Российской Федерации. Это наше дело (читайте далее). Это брехня по поводу того, что вот тут Лукашенко готов напасть на Украину. Слушайте, мне это никогда не нужно было, не надо и сейчас. Но то, что творят власти, ваши власти против Беларуси, это вообще анализу не поддается.  

Президент Беларуси: это брехня по поводу того, что Лукашенко готов напасть на Украину-7

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# Беларусь-Украина # общество # Александр Лукашенко # Александр Мороз # Виктория Ходосок # Владимир Зеленский # Джо Байден # Фотофакт

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