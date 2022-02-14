Лукашенко об Украине: оттуда идёт приток этих диверсантов. Нам надо как-то приводить в порядок границу

Новости Беларуси. Запад пытается развязать конфликт с участием Украины, но воевать против нее никто не планирует. Об этом Александр Лукашенко заявил 14 февраля во время встречи с политическим и государственным деятелем Украины Александром Морозом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусский лидер тепло приветствовал гостя. В советские годы Александр Мороз занимал ряд высоких государственных постов, после – председательствовал в Верховной раде и возглавлял Социалистическую партию Украины. Визит в Минск – знак стойкости и верности своим идеям, за что Александр Лукашенко и поблагодарил гостя.

Учитывая непростой период в отношениях с южной соседкой, Президент в очередной раз подчеркнул: наша страна всегда проводила честную и понятную политику для родного нам украинского народа. К обострению отношений Беларусь непричастна, и уж тем более не планирует военной конфронтации. Развязать конфликт пытается исключительно Запад, всячески используя в качестве инфоповода совместные учения Беларуси и России.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что нужно сегодня здесь Западу – надо развязать конфликт. Они же, вы знаете, умеют чужими руками. А еще лучше повоевать чужими руками, чужими людьми: пусть гибнут украинцы, русские, белорусы. Пусть гибнут – это далеко. Сейчас вокруг наших учений. Слушайте, до этой истерики мы приняли решение об учениях на юге нашей республики. Мы их должны были проводить сами для того, чтобы определиться, где нам держать небольшое количество войск в связи с тем, что происходит в Украине: этот поток оружия, наши беглые, формирование лагерей, обучение. Оттуда идет приток этих уже диверсантов, откровенно говоря. Поэтому нам надо как-то приводить в порядок границу. И при этом мы должны сохранить с украинцами (приграничья хотя бы) добрые отношения – не мешать им грибы собирать, ягоды, как это было раньше, приходить к нам, уходить и так далее. Непростой вопрос. Поэтому мною было принято решение: мы проведем учения и в результате определимся, на каких направлениях нам надо держать какие-то вооруженные силы. «Это наше дело с Путиным». Лукашенко рассказал, когда из Беларуси выведут российские войска. Подробнее здесь.