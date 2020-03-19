На площади Победы для проезда открыли ещё одну полосу. Когда завершится реконструкция монумента?

Новости Беларуси. На площади Победы для проезда открыли еще одну полосу, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Теперь от строительных ограждений свободна ближайшая полоса к площади. Места для маневров машин стало больше. Обновили и дорожную разметку. Практически завершены работы и возле самого монумента. Сейчас приводят в порядок оставшуюся часть кругового подземного пешеходного перехода со всеми спусками. Ожидается, что уже в апреле реконструкция завершится.