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На площади Победы для проезда открыли ещё одну полосу. Когда завершится реконструкция монумента?

19 марта 2020 17:21
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Новости Беларуси. На площади Победы для проезда открыли еще одну полосу, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На площади Победы для проезда открыли ещё одну полосу. Когда завершится реконструкция монумента?-1

Теперь от строительных ограждений свободна ближайшая полоса к площади. Места для маневров машин стало больше. Обновили и дорожную разметку. Практически завершены работы и возле самого монумента. Сейчас приводят в порядок оставшуюся часть кругового подземного пешеходного перехода со всеми спусками. Ожидается, что уже в апреле реконструкция завершится.

На площади Победы для проезда открыли ещё одну полосу. Когда завершится реконструкция монумента?-4

# Автодороги Беларуси # общество # Фотофакт

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