Пары в вузах сдвинут на более позднее время, чтобы уменьшить пассажиропоток

Новости Беларуси. В Минске скорректируют движение общественного транспорта, чтобы уменьшить пассажиропоток в часы пик, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Занятия в вузах сместят на более позднее время. Таким образом, студенты не будут спешить на занятия одновременно с работающими минчанами. Сейчас специалисты ожидают решение Министерства образования об изменении графика начала занятий, после чего скорректируют и расписание транспорта.