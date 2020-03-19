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Пары в вузах сдвинут на более позднее время, чтобы уменьшить пассажиропоток

19 марта 2020 17:21
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Новости Беларуси. В Минске скорректируют движение общественного транспорта, чтобы уменьшить пассажиропоток в часы пик, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Из-за коронавируса изменится работа общественного транспорта. Президент Беларуси: это даже удобнее будет

Пары в вузах сдвинут на более позднее время, чтобы уменьшить пассажиропоток-1

Занятия в вузах сместят на более позднее время. Таким образом, студенты не будут спешить на занятия одновременно с работающими минчанами. Сейчас специалисты ожидают решение Министерства образования об изменении графика начала занятий, после чего скорректируют и расписание транспорта.

Пары в вузах сдвинут на более позднее время, чтобы уменьшить пассажиропоток-4

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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