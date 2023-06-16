Президент о кадровой политике: если я пройдусь по этому вопросу – многие с портфелями расстанутся

Отдельная история – неэффективные сотрудники, занимающие руководящие должности. Показав себя с такой стороны в одном месте, к сожалению, случается, оказываются в другом и не менее важном. Это недопустимо, считает Президент и видит в этом не что иное, как халатность.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У меня тут целый список фактов и прочих. Администрация Президента меня, как всегда, проинформировала. А где решения ваши? Вы кадровую работу осуществляете. Что вы мне все пишете: там плохо и там плохо? Вы меня в очередной раз заставляете об этом говорить или меры принимать. Так вносите предложения! Об этом немало сказано. И тот, кто нерадивых руководителей провалившихся пересаживает из одного кресла в другое – это сродни коррупции.

В 2014 году Декретом № 5 был введен запрет трудоустройства на руководящие должности лиц, уволенных ранее по дискредитирующим обстоятельствам. Контроль за этой работой, как мне докладывают, налажен. Боюсь, что если я, как по здравоохранению, пройдусь по этому вопросу, то, Игорь Петрович, начиная с вас и заканчивая другими, многие с портфелями расстанутся. Предупреждаю вас от формализма. Отдельные руководители начинают либеральничать при расставании с неудавшимися управленцами, мягко говоря. Додумались подменять основания их увольнения. Позволяют горе-начальникам как ни в чем не бывало опять «всплывать» на ответственных участках работы. Хотят казаться хорошими для всех. Это не государственный подход, если мы начинаем заниматься либерализмом каким-то. Это круговая порука.

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