Лукашенко: кто нерадивых руководителей пересаживает из одного кресла в другое – это сродни коррупции

Новости Беларуси. Главное в оценке кадров – результат. Такой тезис 16 июня озвучил Александр Лукашенко во время совещания по вопросам совершенствования работы с кадрами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Белом зале Дворца Независимости большой состав участников: правительство, Администрация Президента, министры, губернаторы, помощники главы государства. Прежде чем начать предметный разговор, Александр Лукашенко дал предельно четко понять: доклады должны быть без лишних отступлений и исключительно по делу. Впрочем, это касается не только сегодняшней встречи. Глава государства не удовлетворен работой кадровой системы. В частности, Президент подчеркивает пробелы в работе на местах: зачастую наблюдается явный формализм и отсутствие исполнительской дисциплины. Здесь как пример: поручение Президента – в каждом районе реализовать минимум по одному инвестпроекту. Распоряжение услышали не все. Ко всему, некоторых таких подчиненных, называя тысячу причин и объяснений, пытается выгораживать начальство повыше. А пересаживание из одного кресла в другое нерадивых руководителей – сродни коррупции, – отметил Александр Лукашенко. Тем более что глава государства не раз делал акцент на исключительно эффективной работе управленцев и не раз их об этом предупреждал.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Удовлетворен ли я выстроенной системой функционирования кадров? Сразу скажу, нет. К сожалению, у нас есть еще и те, кто работает по принципу латания дыр. Созданием привлекательных социально-бытовых условий им заниматься недосуг, общаться с коллективом они не умеют, а порой просто не хотят. В то же время отдельные руководители местной власти не понимают всей глубины вопроса и бездействуют. При таком отношении наши даже самые амбициозные экономические планы останутся на бумаге, чего допустить, конечно же, я не могу. Постепенно к руководителям местных органов и организаций приходит понимание, что спрос с них за результаты работы с кадрами будет только возрастать. Но пока разворотливости явно не хватает. Облисполкомы не работают как следует, не контролируют на должном уровне деятельность районных и городских исполкомов. На местах зачастую мы видим много формализма, элементарное отсутствие исполнительской дисциплины, о чем уже говорилось немало.

Есть еще один вопрос для обсуждения. Это пересаживание, передвижение нерадивых начальников из одного руководящего кресла в другое. И тот, кто нерадивых руководителей провалившихся пересаживает из одного кресла в другое – это сродни коррупции. Вы просто не понимаете, с кем вы имеете дело. Вы еще под стол пешком ходили, когда я стал Президентом. Поэтому опыт у меня какой-то есть. И критерии мною определены лично. У меня они есть. Поэтому не пытайтесь мне тут что-то доказать. Главное в оценке кадров – результат. Поручено в каждом районе реализовать один инвестиционный проект – реализовывайте. Не реализовали, значит, вам там делать нечего. А так рассказывают мне: не тянет председатель райисполкома, недотягивает, вот чуть-чуть, выговор объявим, перевоспитаем. Слушайте, вы что, пацаны? Кого вы перевоспитаете? Ему уже под 50, за 40, а вы его хотите перевоспитать. Если он на такой должности, которая на виду у всех (это и губернаторов, и членов правительства касается – всех должностных лиц), и если он не выдал результат, что вы от него ждете? Чем дальше будет, тем хуже.