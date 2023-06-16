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Сергеенко о кадровой сфере: в перспективе выйдем на актуализацию имеющихся нормативных документов

16 июня 2023 13:41
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Новости Беларуси. Главное в оценке кадров – результат. Такой тезис 16 июня озвучил Александр Лукашенко во время совещания по вопросам совершенствования работы с кадрами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: кто нерадивых руководителей пересаживает из одного кресла в другое – это сродни коррупции. Читайте здесь.

Подводя итоги сегодняшнего совещания, Президент поручил все озвученные предложения обобщить и систематизировать. И до конца года принять решения в кадровой сфере, если для этого действительно есть необходимость.

Сергеенко о кадровой сфере: в перспективе выйдем на актуализацию имеющихся нормативных документов-1

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:
Поручено проработать со специалистами еще раз, с регионами те подходы и те вопросы, которые сегодня обсуждались. И я думаю, в перспективе выйдем на актуализацию уже имеющихся нормативных документов, которые сегодня используются и работают у нас в стране.

# Государственная политика # общество # Александр Лукашенко # Игорь Сергеенко # Фотофакт

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