Сергеенко о кадровой сфере: в перспективе выйдем на актуализацию имеющихся нормативных документов

Новости Беларуси. Главное в оценке кадров – результат. Такой тезис 16 июня озвучил Александр Лукашенко во время совещания по вопросам совершенствования работы с кадрами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: кто нерадивых руководителей пересаживает из одного кресла в другое – это сродни коррупции. Читайте здесь.

Подводя итоги сегодняшнего совещания, Президент поручил все озвученные предложения обобщить и систематизировать. И до конца года принять решения в кадровой сфере, если для этого действительно есть необходимость.