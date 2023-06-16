Лукашенко: удовлетворён ли я кадровой системой? Сразу скажу: нет

Новости Беларуси. Главное в оценке кадров – результат. Такой тезис озвучил Александр Лукашенко во время совещания по вопросам совершенствования кадровой политики. В Белом зале Дворца Независимости 16 июня – большой состав участников: правительство, Администрация Президента, министры, губернаторы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К кадровой политике со стороны Президента всегда пристальное внимание. Самый наглядный пример – назначение на руководящие должности лично главой государства. В стране выстроена стройная система управления, но Александр Лукашенко отмечает, что есть и пробелы. В частности в работе на местах зачастую наблюдается явный формализм и отсутствие исполнительской дисциплины. Тем более, что глава государства не раз делал акцент на исключительно эффективной работе управленцев.

Представительный состав участников. Белый (среди журналистов – правительственный) зал Дворца Независимости. И разговор о кадрах. Забегая вперед, глава государства озвучит сегодня много нареканий, даже напомнит о прошедшем совещании по здравоохранению Как пример, что бывает, если профильные руководители не могут объективно оценить ситуацию без помощи извне, но прежде о том, что имеем и как задумывали изначально.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В стране выстроена стройная система управления государством. Экономикой занимается правительство, идеология, кадры, правовой контроль и нормативно-правовые акты Президента – Администрация Президента. Организовывает это. В основном. На губернаторах лежат все эти функции, но на уровне области. Соответственно – в городах и районах. Все выстроено, ответственные определены. Если бы вы у меня спросите, удовлетворен ли я выстроенной системой функционирования кадров, сразу скажу: нет. Прежде всего это надо отнести – ясно куда – в Администрацию Президента. Хотя кадровая политика это не то, что в Администрации что-то родили, Президенту на стол принесли. Нет, кадровую политику осуществляют минимум все те, кто здесь присутствует. Более того, в каждой области и городе-герое Минске есть помощники Президента, они же инспектора по работе с кадрами.