«Постоянно идёт ухудшение». Что известно о реабилитации детей со СМА?
Ребенок и болезнь – два этих слова не хочется ставить вместе, но, к сожалению, в жизни так бывает. Очень часто диагноз меняет жизнь детей и их родителей навсегда. Даже если заболевание отступает, всегда внутри присутствует страх, что оно вернется. О том, как справиться с тяжелыми недугами, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Злат Кизин, специалист по социальной работе, реабилитолог:
Я работаю с детьми с различными нарушениями, в том числе СМА.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Расскажите, как проходит, может какие-то особенности есть?
Злат Кизин:
Основная проблема у этих детей в том, что у них потихоньку начинают слабеть мышцы. То есть у них полностью сохранный интеллект, они могут играть, общаться. Ничем не отличаются от обычного ребенка, но именно в физическом плане они слабеют. В связи с тем, что этот процесс постоянный, постоянно идет ухудшение. Если вовремя не принять меры, могут в будущем возникнуть различные деформации. В первую очередь страдает позвоночник, во вторую – конечности.
Алеся Лакина:
Какие меры надо предпринять?
Злат Кизин:
Ортезы. Если, например, мы не зафиксируем сустав в физиологическом положении, мышцы не будут его контролировать, то в какой-то момент из-за того, что сустав малоподвижен, он уменьшит свою амплитуду движения. Также немаловажным является место, где ребенок проводит свой день, досуг. Мы используем специализированные средства социальной реабилитации. То есть стулья – там есть дополнительные поддержки, чтобы ребенку создать оптимальные условия для того, чтобы он себя комфортно чувствовал и при этом не было вторичных осложнений.