«Постоянно идёт ухудшение». Что известно о реабилитации детей со СМА?

Ребенок и болезнь – два этих слова не хочется ставить вместе, но, к сожалению, в жизни так бывает. Очень часто диагноз меняет жизнь детей и их родителей навсегда. Даже если заболевание отступает, всегда внутри присутствует страх, что оно вернется. О том, как справиться с тяжелыми недугами, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Злат Кизин, специалист по социальной работе, реабилитолог:

Я работаю с детьми с различными нарушениями, в том числе СМА.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Расскажите, как проходит, может какие-то особенности есть?

Злат Кизин:

Основная проблема у этих детей в том, что у них потихоньку начинают слабеть мышцы. То есть у них полностью сохранный интеллект, они могут играть, общаться. Ничем не отличаются от обычного ребенка, но именно в физическом плане они слабеют. В связи с тем, что этот процесс постоянный, постоянно идет ухудшение. Если вовремя не принять меры, могут в будущем возникнуть различные деформации. В первую очередь страдает позвоночник, во вторую – конечности.