Лукашенко о чиновниках: «Ему под 50, уже за 40, а вы его хотите перевоспитать»

Новости Беларуси. Главное в оценке кадров – результат. Такой тезис озвучил Александр Лукашенко во время совещания по вопросам совершенствования кадровой политики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Белом зале Дворца Независимости сегодня, 16 июня, большой состав участников: правительство, Администрация Президента, министры, губернаторы. Так же ответили бы абсолютно все руководители, которые заинтересованы в реальной работе и результате, а не в имитации бурной деятельности и замыливании ситуации. Если кто-то считает, что этого не видно, то сильно ошибается. Александр Лукашенко доходчиво объясняет.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Для того чтобы оценить кадры (это наш, кстати, большой недостаток, и мой тоже), мы всякую размазню начинаем слушать. Больше всего – если Администрация где-то недорабатывает или не работает, то у правительства появился, с моей точки зрения, крен – красиво рассказать, объяснить, упаковать витиевато и попробовать мне доказать, что это невозможно. Яркий пример – боеприпасы и прочее. Вы просто не понимаете, с кем имеете дело. Вы еще под стол пешком ходили, когда я стал Президентом, поэтому опыт у меня какой-то есть. И критерии мною определены лично. Поэтому не пытайтесь мне тут что-то доказать. Главное в оценке кадров – результат. Поручено в каждом районе реализовать один инвестиционный проект – реализовывайте. Не реализовали – значит, вам там делать нечего. А так мне рассказывают: председатель райисполкома не тянет, недотягивает, вот чуть-чуть, выговор объявим, перевоспитаем. Слушайте, вы что, пацаны? Кого вы перевоспитаете? Ему под 50, уже за 40, а вы его хотите перевоспитать. Если он на такой должности, которая на виду у всех (это и губернаторов касается, и членов правительства – всех должностных лиц), и если он не выдал результат, что вы от него ждете? Чем дальше будет, тем хуже, поэтому результат.