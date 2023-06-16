«Здесь есть всё, чтобы хорошо жить». Индусы приехали работать на ферму в Беларусь – что они говорят о стране?

Новости Беларуси. Индия прописалась в агрогородке Говяды Могилевской области. На местное сельхозпредприятие приехали работать индусы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ламба и Шашан устроились животноводами и сейчас проходят обучение на операторов машинного доения. Визит гостей из Южной Азии для местных жителей стал настоящей сенсацией. Языковой барьер помогает преодолеть смартфон, но эффективнее переводчика работает белорусское радушие. Что больше всего удивило индусов на белорусской ферме, знает Юлия Мычка.

– До свидания, пока-пока, Паша.

– А молоко?

– Молоко! Пока словарный запас гостей из Индии насчитывает всего 10 русских слов, но это не мешает общению с коллегами по молочному цеху. Ламба и Шашан хорошо говорят на английском. И теперь все – от начальника комплекса до животноводов – вспоминают школьную программу по иностранному языку.

Нелли Галакова, лаборант МТК сельхозпредприятия «Говяды-Агро»:

Сразу мы опешили, конечно. Думали, как мы будем общаться, как у нас и что получится им объяснить, научить их. Ну потом сообразили, что есть Google-переводчик, познакомились. Гости из Южной Азии приехали в Беларусь две недели назад. Цель – заработать. На родине Ламба трудился в аэропорту на погрузчике и получал 40 тысяч рупий. Здесь после обучения его зарплата будет почти в два раза больше. Но Синеокая для него не случайная точка на карте. Его сын учится на программиста в Витебске и всегда рассказывал о Беларуси только хорошее.

Ламба Правин:

Мой сын мне много рассказывал о вашей стране, у меня не было сомнений, когда я сюда ехал. Я смотрел много роликов на YouTube о Беларуси. Здесь есть все, чтобы хорошо жить. Важно честно работать.

Шашан:

Беларусь очень гостеприимная. Нам очень понравилось, как нас здесь встретили, условия труда, проживание, питание. Все здорово!

Свой первый рабочий день на ферме мужчины запомнят надолго. Они не ожидали, что белорусские коровы настолько крупные. В Индии буренки породы джерси в два раза меньше. Привыкнуть нужно и к нагрузке. Рабочий день длится 12 часов с перерывами. На комплексе больше восьми сотен животных. Дойка проходит три раза в день в две смены. Но и зарплата того стоит, ведь она напрямую зависит от количества молока.

Юлия Мычка, корреспондент:

Ожидание и реальность. Такого с зарплатой точно не будет. О том, как растут молочные реки, расскажет этот информационный стенд. И уже сейчас видно, что валовый надой прирастает каждый день.

Работой индусов на ферме довольны. Признаются: рабочих рук не хватает. Поголовье растет, а вот доить некому. Потому спокойные, трудолюбивые и, что особенно важно, без вредных привычек индийские животноводы хорошо вписались в технологическую цепочку, где от работы каждого зависит общий результат. Предприятие обеспечило новых сотрудников жильем, стоимость комплексного обеда – всего 1 рубль.

Павел Котов, и.о. начальника МТК сельхозпредприятия «Говяды-Агро»:

Быстро акклиматизировались, привыкли к нашим условиям труда. Может, это как-то связано, что у них корова – это священное животное, на отношение к корове как-то влияет. Но они работают у нас без проблем, не жалуются, что им тяжело. Надеемся, что в ближайшее время к нам приедут их товарищи, земляки.