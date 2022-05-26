Дедушка работал на компанию, потом папа и сын. Какие рабочие профессии популярны у белорусов?

Утверждение, что рабочие специальности низкооплачиваемые и малопривлекательные, прочно укрепилось в сознании общества. Сегодня в инженерных отраслях катастрофически не хватает рук. О том, почему сложилась такая ситуация и как поднять престиж рабочей профессии, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

У нас в учебных заведениях наблюдается рост популярности рабочих профессий. Растет конкурс, во-первых, и проходной балл, насколько я знаю, и появляются какие-то практики. По итогам 2021 года какая самая востребованная рабочая профессия была? Какой у нас есть топ?

Александра Петрова, заместитель начальника главного управления профобразования Министерства образования:

Ежегодно одной из самых востребованных профессий является повар. Востребованы профессии водительские, связанные с ремонтом автомобилей. Вообще, транспортная сфера – профессии являются традиционно востребованными. Во многом это зависит от региона и предприятий, которые находятся в регионе. То есть мы понимаем, что в каждом регионе своя ситуация. Например, в городе Минске очень разнообразный запрос от предприятий, сферы услуг. Например, требуется много продавцов, рабочих технических специальностей. С рабочими профессиями ситуация достаточно гибкая. То есть ежегодно выбиваются какие-то профессии в топ. Эта ситуация может меняться. Есть такие города, как, например, Солигорск. Мы знаем предприятие солигорское, ситуацию, нашу знаменитую калийную компанию. В общем-то, это династии. Кроме того, там находятся еще другие предприятия, «Нива-Холдинг». То есть мы понимаем, какие профессии будут востребованы в городе Солигорске.